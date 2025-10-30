李在明（イ・ジェミョン）大統領が29日に訪韓したトランプ米大統領に贈った新羅（シンラ）金冠模型と無窮花（ムグンファ）大勲章が世界の主要メディアの関心を引いた。海外メディアは「韓国が華麗な『黄金プレゼント』でトランプ大統領の好みに照準を合わせた」と評価した。

この日、李大統領は慶州（キョンジュ）国立博物館で行われた韓米首脳会談に先立ち、トランプ大統領に大韓民国最高勲章の無窮花（ムグンファ）大勲章を授与し、新羅天馬塚（チョンマチョン）金冠模型を伝達した。トランプ大統領は「非常に特別な贈り物」と満足感を表した。

米ワシントンポスト（WP）は「今回の金冠模型は10世紀まで朝鮮半島の大部分を統治した新羅王国の象徴」とし「新羅は金を豊富に使用し、シルクロード貿易で『黄金の国』と呼ばれた」と伝えた。

また「新羅が3王国を最初に統一しただけに、この王冠は平和と統合を象徴する」という韓国側関係者の説明も紹介した。ただ、「米国全域で『ノーギングス（No Kings、王はいない）』デモが行われてからわずか2週後にトランプ大統領は王冠の贈り物を受けた」と指摘した。同紙は「権威主義的な統治で批判を受けるトランプ大統領が『王冠』を受ける場面は象徴的な逆説を見せる」と論評した。

CNNは「韓国はトランプ大統領の金への執着（gold obsession）を積極的に活用した」と報じた。CNNはこの日、昼食会の席で「韓米の平和と繁栄」を象徴する金色のデザートが提供されたとし、「韓国がトランプ大統領の美的感覚を深く考慮した」と評価した。また「トランプ大統領は今年1月に2期目を開始した後、ホワイトハウスの執務室を金色で装飾し、新しい宴会場にも金色のシャンデリアや金箔の柱を設置中」とし「韓国の金冠の贈り物は完ぺきなトランプ大統領向け」と伝えた。

AFP通信は「米国では王はいないと叫ぶデモが続いているが、韓国の官僚は君主を愛する権力者のためにレプリカの黄金王冠を準備した」と報じた。

ニューヨークポストも「米国内で700万人が参加した『ノーギングス』デモのわずか2週後、トランプ大統領は王冠を受けた」と指摘した。英デイリーメールは「今回の贈り物はデモ隊の怒りを刺激するかもしれない」と伝えた。

ニューヨークタイムズ（NYT）は「韓国が金の贈り物と最高の礼遇でトランプ大統領を歓待したが、韓米間の主要貿易合意はまだ実現していない」とし「韓国の誠意を込めた『黄金外交』が実際に実を結ぶかは未知数」と評価した。

海外メディアは共通して「トランプ大統領の個人的な好みと象徴政治に対する理解が反映された外交的ジェスチャー」と分析した。トランプ大統領が受けた新羅金冠は空の権威と地上の統治を連結する神聖、指導者のリーダーシップと権威を象徴するという説明だ。

韓国政府の関係者は「新羅の金冠は韓半島（朝鮮半島）の統一と平和、繁栄の念願を込めた象徴物」とし「韓国は韓米同盟の金色の未来を期待する意味で贈った」と伝えた。