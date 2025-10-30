イラストレーターのコリノさんの漫画「口下手」がインスタグラムで2700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

夜、早くお風呂に入るようにと夫からせかされた妻。「まだ時間的に早いのになぜ？」と、妻が不思議に思っていると…という内容で、読者からは「旦那さんかわいすぎる（笑）」「これはキュンキュンしちゃいますね」などの声が上がっています。

読者の“厳しいコメント”に夫も反省…

コリノさんは、インスタグラムやブログ「コリノ絵日記帖」などで作品を発表しています。コリノさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「口下手」を描いたきっかけを教えてください。

コリノさん「ずっと漫画を載せていたインスタグラムとは別に、新たにライブドアブログを始めました。ブログに載せる漫画を考えていたのですが、昔の絵日記帖をめくっていたとき、若い頃の夫の性格を表現するのにぴったりなエピソードがあったので、今回描き直してインスタグラムやブログに載せました」

Q.早くお風呂に入ってほしかった理由を旦那さまから聞かされたとき、どのように感じましたか。

コリノさん「『私には私のタイミングがあるのに…』と感じていたので、『それならそうと言ってよ！』と思いました。でも、『かわいいな』と思う気持ちもありましたね」

Q.この後、旦那さまと一緒にビデオを見ましたか。

コリノさん「私がお風呂から上がってから、電気を消し、映画館のようにして見ました。この当時、米ドラマの『Xファイル』にハマっていて、続編を借りてきてはよく一緒に見ていました」

Q.この作品を、旦那さまはご覧になりましたか。

コリノさん「『俺、また描かれている！』と少し照れていました。でも文句を言わないので、内心喜んでいるのではないかなと思っています。しかし、読者さまからの厳しいコメントに対しては、『そりゃそうだ〜（汗）』と当時を振り返り、今さらながら反省してくれたみたいです」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

コリノさん「小学生の頃からずっと日常生活を漫画日記にしてきました。描き続ける中で読者が欲しくなり、最初は私の妹に、次は私の友達に、その後は私の子どもにも見せるようになりました。PTA広報誌やアメーバブログなどにも作品を掲載してきました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

コリノさん「最近ライブドアブログを始め、私が結婚した頃から現在にいたるまでの絵日記を、順を追いながら丁寧に描き直しています。時が現在に追いついてもずっと描き続けたいので、夫にはまだまだネタになってもらう予定です（笑）。これから始まる『地獄の嫁姑バトル』が見どころなので、皆さんぜひ私のブログやインスタグラムをチェックしてみてください！」

Q.漫画「口下手」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

コリノさん「『キュンキュンしちゃう』『お2人ともかわいらしいですね』といったうれしいコメントがある反面、『そう言うなら家事を手伝え！』といった厳しいコメントもありました。『時代が変わっている！』と、ハッと気付かされましたね。今作は約32年前のエピソードなのですが、当時共働きだったにもかかわらず『家事は女の仕事』と思い込んでいましたので…。現在、60歳を過ぎた夫は、昭和の男から令和の男に。私より家事をする男にアップデートしました。そんな日常的なことも、これから漫画にしていけたらと思っています」