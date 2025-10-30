マリモクラフトが、サンリオキャラクター「ハローキティ」と、手話アートアーティストの「門秀彦」氏とのコラボグッズを期間限定のポップアップストア「HELLO KITTY × SMILE TALKING HANDS POP UP SHOP」にて販売！

”手話”と「ハローキティ」のポップなデザインを使用したTシャツやトートバッグ、ステッカーなどが展開されます☆

Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）「キャラコレ」サンリオ「ハローキティ」HELLO KITTY × SMILE TALKING HANDS POP UP SHOP

開催期間：2025年11月6日(木)〜11月19日(水)

開催店舗：Shibuya Sakura Stage (渋谷サクラステージ)内「キャラコレ」

ろう者の両親をもつコーダである手話アートアーティスト「門秀彦」氏とサンリオキャラクター「ハローキティ」が初コラボ！

”手話×ハローキティ”のポップなデザインを使用したグッズが販売されます。

コラボグッズに加えて、門秀彦氏が手掛けるブランド「Smile Talking Hands」のグッズもラインナップ。

また、オープン初日には、手話アートアーティスト門秀彦氏によるライブペイントも開催される予定です。

ラインナップ

グッズ名・価格：左上から）

Tシャツ 各3,520円(税込)カラー：ブラック、ネイビー、アーミーグリーン、シルバーグレートートバッグ 各2,640円(税込)カラー：マスタード、ネイビー、ストーンブルーハンカチ 1,980円(税込)缶バッジ 各550円(税込)種類：全4種類（LOVE、ARIGATO、KONNNICHIWA、ZUTTO）ステッカー 各440円(税込)種類：全4種類（LOVE、ARIGATO、KONNNICHIWA、ZUTTO）ポストカードセット（4枚セット）各550円(税込)

手話のサインと「ハローキティ」を描いたコラボグッズ。

”LOVE”のサインと「ハローキティ」を描いたTシャツや”ZUTTO”のサインをあしらったトートバッグ、手話を50音順で紹介してくれるハンカチなどが展開されます。

ファッションのワンポイントや雑貨のデコレーションにぴったりな缶バッジやステッカーのほか、ポストカードは4枚セットでラインナップ☆

購入特典：缶マグネット

ポップアップストアにて1会計につき税込み3,300円以上購入された方限定の特典も。

全3種類の「缶マグネット」から1つがランダムでプレゼントされます。

※無くなり次第終了

ライブペイント開催決定

開催日時：2025年11月6日(木) 11:00〜12:00

開催場所：渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 3F キャラコレ店内

手話アートアーティスト「門秀彦」氏によるライブペイントの開催が決定！

オープン初日となる11月6日に実施されます。

※内容は予告なく変更になる場合があります

※当日は、安全のためスタッフの指示に従うよう協力ください

※小さなスペースとなるため、ゲスト同士譲り合って観覧ください。店外は公共のスペースとなりますので、店内からの鑑賞に協力ください

サンリオキャラクター「ハローキティ」と、手話アートアーティスト「門秀彦」氏との初コラボグッズ。

渋谷サクラステージ「キャラコレ」にて2025年11月6日より開催される「HELLO KITTY × SMILE TALKING HANDS POP UP SHOP」の紹介でした☆

©Kado/HC ©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663326

