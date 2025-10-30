◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース1―6ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦で投打振るわず完敗。対戦成績が2勝3敗となり、敵軍に世界一へ王手をかけられ崖っぷちに立たされた。相手先発から意地の一発を放ったエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）は悔しさをにじませた。

キケことE・ヘルナンデスは2回の第1打席で相手右腕の高め直球を捉え、左越えソロ。ただ、第2打席は空振り三振に倒れ、打線としても得点はこの一発のみに終わった。

試合後、E・ヘルナンデスは「俺たちはチャンスを逃していたし、2ストライクからゾーンを広げすぎていた」と反省。そして「昨夜は少し“平坦”だった。そして今夜は、試合開始わずか3球で2点を失った。相手投手は本当に良かった。彼は“オン”の状態だった。打撃はエネルギーを生むものだけど、俺たちはヒットが出なかった。だから勢いも出せなかった」と悔しがった。

イエサベージについては「スライダーだね。今夜はスライダーが決め手だった」とし「トロントで対戦した（第1戦）の時よりも速くて鋭かった。見分けるのが難しかったよ。それにスプリットもかなり良かった。なんというか、俺たちはちょっと中途半端だったかもしれない。まあ、彼を称えるべきだよ。でも、俺たちがもっと良くならなきゃいけない」と相手右腕の投球を称賛しつつも自軍のレベルアップが必要と訴えた。

その上で「今チームにとって一番いいのは、1日休みがあることだと思う。気持ちを整理して立て直す時間が持てるからね」と移動日を挟んで第6戦に臨めると指摘。「今こそ、俺たちの“キャラクター（本質）”を示す時だ。戦って、歯を食いしばって、何が起きるか見てみよう」と切り替えて勝つだけと誓った。

昨季も地区シリーズでパドレスに1勝2敗と崖っぷちに立たされながらも2連勝しシリーズを突破。そのまま世界一まで駆け上がった。それだけに「間違いなく、去年よりも才能あるチームだ。去年もピッチングスタッフの状況を考えたら、もっと大きな穴に落ちていたのに、何とかやり遂げた。今年も同じようにできるはずだ。第6戦では、マウンドに正しい男（山本）が立つ。あとは俺たち打線が、彼を援護しなきゃならない」とPSに入って2戦連続完投している山本由伸が先発するからこそ援護すると意気込んだ。