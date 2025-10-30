ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「立候補年齢からみる若者の政治参加」。政治部・自民党担当の長谷栞里記者が解説します。

■立候補できる年齢、70年以上変わらず

日本の法律では、投票できる年齢と立候補できる年齢に差があります。

2016年、選挙で投票できる年齢は18歳以上に引き下げられました。

その一方で、衆議院議員や市区町村長などに立候補できる年齢は25歳以上、参議院議員や都道府県知事への立候補は30歳以上と定められています。

実は、立候補できる年齢は、70年以上変わっていません。

立候補年齢が最も若くても25歳以上という日本の規定は世界では少数派です。

OECD加盟38カ国のうち25歳以上としているのは日本を含め5カ国のみで、9割近くの国は18歳または21歳としています。

■引き下げを求め裁判も

日本である裁判がありました。

20代の6人が、立候補できる年齢を25歳30歳とする公職選挙法の規定は「憲法に違反する」として国に対して引き下げを求めました。

原告たちが訴えたのは、現在の規定は・立候補する権利の侵害・年齢を理由とする差別という点です。

この裁判の判決が24日に出ました。東京地裁は、現行の年齢制限は憲法に違反しないとして訴えを退けました。

■立候補年齢の設定に「合理性ある」との判決

――「憲法に違反しない」とのことですが、どんな判決だったんでしょうか？

判決文を読み解くと、今後の引き下げをめぐる議論のポイントが浮かんできました。

まず、今回の判決では「立候補できる年齢を25歳や30歳としていることが正しいのかどうか」ということに関して、具体的な説明はありませんでした。

その一方で、知事や議員はともなう責任や権限を考慮すると「社会的経験に基づく思慮と分別が必要」だとしたうえで、「一般的には社会経験の多さは年齢と比例関係にあり、これを否定する科学的根拠は見当たらない」と説明しました。

つまり、立候補できる年齢を投票できる18歳より高く設定していることは合理性があると判断したんです。

■原告は「民主主義には全ての世代の代表が必要」

原告 能條桃子さん(27)

「若い人たちは今の若い人たちが見ている世界の中で上の年代とは違う経験をしていて、その意見も含めて議会にないと民主主義は成り立たないと思う。だから民主主義には全ての世代の代表が必要で若い人たちの代表も必要ということが今回伝われば良かったな」

長谷記者

判決ついて、原告のひとりはこのように訴え、若い世代が議会にいなければ、「若い世代の声が政治に反映されない」と主張しています。

また、こちらも判決文ですが、「国会に委ねた裁量権」とあります。

どういうことかと言うと、立候補できる年齢を何歳にするかは国会に裁量があるつまり、“国会が決めること”とされています。

■引き下げ求める声に、国会での議論は？

――国会では話は進んでいるのでしょうか？

これまで若い世代の活動もあり、与野党ほとんどの党が引き下げに前向きな姿勢です。

自民党では、今年の参院選の公約に「引き下げに向けた法整備を進める」という文言が書き込まれました。

一方で、「一定の社会経験が必要」など慎重な意見が国会でも出ていて、具体的な法案提出に向けた議論が進んでいない現状です。

――最後にこのニュースを通じて、長谷記者が一番伝えたいことはどんなことでしょうか？

これまで立候補年齢引き下げの活動を取材する中で、若い世代からよく聞かれたのは、「同じ世代がいない政治の現場を“自分ごと”として考えられない」という声です。

18歳が選挙権を手にしてからも、若い世代の投票率がなかなか上がっていません。（2025年参院選18、19歳の投票率41.74％全体平均58.51％）。

もし、今より若い世代が立候補できるようになれば若者が政治に関心を向けるきっかけになるのではないでしょうか。