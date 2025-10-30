気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムで、冷え込む季節の食事の様子を投稿しています。



【写真を見る】【 穂川果音 】冷え込んでもデコルテ肩出しで「#ラーメンパトロール」優雅な手つきで黒の衣装＆赤の酸辣湯麺





穂川さんは、ロングヘアを後ろにまとめて、襟元が丸く大きく開いた黒のトップスに黒のマフラーを合わせていますが、いつもの通り得意の「デコルテ＆肩出し」は冷え込むこの季節でも健在。









そんな中だからか、穂川さんは左手で優雅にレンゲをつかみ、お箸で麺を上げながら、それを美味しそうに見つめる写真を投稿しています。









穂川さんは「酸辣湯麺を見つけるとオーダーしちゃいがち」「夜になるとひんやりする季節に、すっぱ辛いラーメンって最高、、だよね？？」とテキスト。「優しいスープのラーメンが食べたいなぁ」と話していても「オーダーしたのはサンラータンメンでした！！」とのこと。「#ラーメンパトロール」と、欠かせないお務めのようにハッシュタグを追加した穂川さんに、フォロワーからは「麺類好きですね」「気持ちわかります」「跳ね気にならないラーメンコーデ」「それに綺麗」など、共感の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】