パパさんが4日ぶりに帰ってきたら、大型犬がガラスドア越しに熱烈歓迎して…？愛にあふれた再会シーンが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万1000回再生を突破しています。

【動画：4日ぶりにパパが帰宅→大型犬がドア越しに…思わず泣ける『甘えん坊全開な行動』】

4日ぶりにパパが帰宅し、大型犬の喜びが爆発！

Instagramアカウント「zarame2485」に投稿されたのは、パパさんが4日ぶりに帰宅して、ゴールデンレトリバーの「ざらめ」ちゃんと再会した時の様子です。

パパさんのお出迎えをしようと、玄関フードで待っていたざらめちゃん。ガラスドア越しにパパさんが娘さんの愛犬「もなか」ちゃんを抱っこして近づいてくる姿が見えると大喜びし、後ろ足で立ち上がって勢いよくドアを引っ掻き始めたそう！

その熱烈歓迎の激しさは、そばで様子を見ていたママさんが「ドアが外れたりガラスが割れたりしないかな…」と心配になってしまうほどだったとか。「おかえりなさい！会いたかったよ！」と全力で愛を伝える姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

甘えん坊全開で熱烈大歓迎

パパさんともなかちゃんがお家の前まで来たら、まずはガラスドア越しに感動の再会。ざらめちゃんが「早く入って来て～」とドアに飛びついてアピールするので、そ～っとドアを開けて玄関フードの中に入ると…？

ざらめちゃんは元気よくパパさんに飛びつき、改めて熱烈大歓迎してくれたとか！一度離れてもまたすぐに飛びついて、そのままぎゅっと抱きつくざらめちゃん。さっそく甘えん坊全開になっている姿が、たまらなく愛おしいです。

幸せあふれる光景にほっこり

パパさんも歓迎してもらえたことが嬉しかったようで、ざらめちゃんの大きな体と愛を受け止めながら優しい微笑みを浮かべていたとのこと。愛と幸せにあふれた再会シーンは、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「大歓迎が愛おしい」「メロメロになる」「パパさんも嬉しいでしょう」「凄い喜びようですね。ドアが外れそうな勢いでハラハラしますｗ」といったコメントが寄せられています。

ざらめちゃんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「zarame2485」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「zarame2485」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。