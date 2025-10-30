大型犬と赤ちゃんの心温まる一幕が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万3000回再生を突破し、「本当の兄弟のよう」「癒やされます」「一生見てられる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが『7ヶ月間、大型犬のお兄ちゃんと育った』結果→ベッドの中で…ずっと見ていたい光景】

赤ちゃんの添い寝をするのは…

Instagramアカウント「bokumarley」の投稿主さんは、『おじクマ』ちゃん、『たぬきち』ちゃんという2頭のシベリアンハスキーと暮らしています。今回は、たぬきちちゃんが見せたある行動について紹介されました。それは、一家の赤ちゃんがベッドで寝ていたときのヒトコマです。

スヤスヤ眠る赤ちゃんに寄り添うように寝ていたのは、なんとたぬきちちゃん！まるで小さな弟を守るように、ぴったりと隣にくっついて眠っていたのです。たぬきちちゃんの愛は大きいようで、赤ちゃんがどれだけ動いても決して避けることはしなかったといいます。

大きなお兄ちゃんと赤ちゃんが寄り添うように眠る姿に、思わずホッコリ…♡

寝返りをうっても離れたくない

しばらくすると、赤ちゃんは寝がえりを打って反対側を向いてしまいました。しかし、2人の背中はくっついたまま…。体のどこかは接していたいようで、反対向きになってもぴったりと寄り添い続けていたといいます。

赤ちゃんは、生まれたときからおじクマちゃん＆たぬきちちゃんと一緒です。逞しくて優しい2人のお兄ちゃんに見守られて、これまでスクスク育ってきたそう。あまりに微笑ましい兄弟の光景に、投稿主さんも思わず癒されてしまったとつづっています。

この投稿には、「見てて幸せな気持ちになります」「優しいお兄ちゃんがいて安心ですね」「いつまでもこの絆を…」など、多くのコメントが寄せられました。

甲斐甲斐しくお世話するお兄ちゃん

赤ちゃんのことが大好きなのは、たぬきちちゃんだけではありません。おじクマちゃんも、赤ちゃんの背もたれになったり、寝ている赤ちゃんにタオルをかけたり、甲斐甲斐しくお世話をするのだそうです。

ちなみに、たぬきちちゃんは、赤ちゃんのお風呂に付き添うこともあるのだとか！湯舟の蓋の上で監視するように見守るたぬきちちゃんは、本当のお兄さんのようだといいます。おじクマちゃんとたぬきちちゃんがいる限り、赤ちゃんはのびのびと過ごしていけることでしょう♪

Instagramアカウント「bokumarley」には、他にもおじクマちゃん＆たぬきちちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「bokumarley」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。