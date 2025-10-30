YouTubeは、12月3日18時から幕張イベントホールで開催する『YouTube Fanfest Japan 2025』に参加する最終ラインナップを発表した。

『YouTube Fanfest Japan 2025』では、2025年にYouTubeで話題になったクリエイターやアーティストが一堂に集まり、トレンドの振り返りやライブパフォーマンスなどのステージを展開する。今回は登録者100万人を達成したチャンネルを表彰するステージも新しく追加された。

最終ラインナップに追加されたのは、なにわ男子をはじめ、一生友子（ユナ ひなこ）、KOTARO IDE、スタンミ、NOMEN tokyo、Hoodie fam、モフモフモー、ろこまこあこチャンネルだ。

イベントは完全招待制で、抽選で合計約5,000名が無料で招待される。参加するための観覧募集は10月30日12時より受付を開始しており、受付終了日は11月9日まで、当選発表は11月14日夕方頃に行われる。またイベントの様子は、YouTube Japan 公式チャンネルにてライブ配信される。（文＝リアルサウンド編集部）