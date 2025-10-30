10月31日(金)に日本の南海上に発生する低気圧が11月1日(土)にかけて急速に発達し日本付近を通過する見込みです。

31日は九州から関東にかけて、それ以降は東北で雨の降り方が激しくなりそうです。特に東北や北海道では1日は警報級の大雨になるおそれがあります。

31日午前9時の予想天気図です。九州の南海上に低気圧があり前線をともなっています。北東方向へと進む見込みです。

1日午前9時では、東北北部の東海上にありますが、24時間で22ヘクトパスカル低下しています。急速に発達する状態になりそうです。

低気圧の接近にともない、東北では1日に雨、風ともに激しくなりそうです。

週末にかけての雨と風の予想ですが、31日は低気圧が西日本付近を通り、午前中は九州から近畿にかけて、午後からは東海から関東、東北でも雨が降るでしょう。

太平洋側で雨の降り方が強まりそうです。

11月1日は、未明から東北の太平洋側で荒れる見込みです。大雨とともに沿岸部では風も強まりそうです。

31日は九州から東北まで広い範囲で雨が降るでしょう。午前中は西日本、午後は東日本で雨脚が強まりそうです。

北陸でも、11月1日にかけては日本の南海上の低気圧の影響で雨が降るでしょう。2日(日)も雨が降るところがありそうです。

東北や北海道では、1日は雨風ともに激しくなる天気になりそうです。沿岸部では強風や高波に注意・警戒をしてください。