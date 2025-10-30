あいのり・ヒデ、彼女と絶品焼肉を堪能「本当最高の焼肉屋」

恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していた“ヒデ”こと今澤徹男が27日に自身のアメブロを更新。彼女と新大久保で焼肉デートを楽しんだことを明かした。

この日、今澤は彼女とのデートで「新大久保で焼肉か・・・あそこだ！！」とつづり「大好きな韓感へ！！！」とお気に入りの焼肉店を訪れたことを報告。「美味いし、個室あるしリーズナブルだし本当最高の焼肉屋」と絶賛した。

続けて、特におすすめだという「厚切り牛タンが格別だから食べさせたかった！！」と明かし、食べた彼女が「お、美味しい！！」と喜んでいたことを報告。「ほか、ロースやセンマイ刺も絶品で最高だった！！！」と食事を満喫した様子を伝えた。

一方で「彼女が好きで俺が嫌いな食べ物。それは―レバー！！」と告白。「なんか血っぽい感じが昔から苦手」と述べつつ、彼女の勧めで挑戦したといい「少し炙ってごま油で食べたら意外に食べはできたけど、おかわり！とはならなかった笑」と結果を報告した。

最後に「血圧高い時もあるから食べれるようになりてー。克服方法あったらシェア頼んます笑」と読者に呼びかけ、ブログを締めくくった。