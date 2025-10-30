ナポリMFデ・ブライネ、右大腿二頭筋の重度断裂で手術…3〜5カ月の離脱？
ナポリは29日、ベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネが手術を受けたことを発表した。
デ・ブライネは25日に行われたセリエA第8節のインテル戦（◯3−1）に先発出場し、33分には先制点となるPKを決めたものの、この際に右足の太もも裏を痛めてしまったことで交代を余儀なくされ、後半には松葉杖姿でベンチに座る様子も見られていた。
すでに27日には検査の結果、デ・ブライネの右大腿二頭筋に重度の損傷があることが発表されていたなか、ナポリは29日に同選手が予定通りに手術を受けて成功したことを明らかにしている。
なお、離脱期間は明らかになっていないが、イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、デ・ブライネの回復期間には3〜5カ月を要する見込みであることを伝えており、セリエA連覇を目指すナポリにとっては大きな痛手となりそうだ。
