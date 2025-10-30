日本ハムの元エース・岩本勉氏（54）がYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。日本シリーズ第4戦で見せた阪神・佐藤輝明内野手（26）の適時打を称賛した。

敗れはしたが阪神終盤の攻撃は見どころがあった。

3点を追う8回、ソフトバンクのセットアッパー、松本裕樹の立ち上がりを攻めて無死一、二塁のチャンスをつくる。

岩本氏は「ランナー2人抱えて、松本裕樹の開き直りが強かった。ボールがビンビンに切れていた」と、森下は見逃し三振を喫した。

続く佐藤輝は3ボールから146キロのフォークを中前適時打にした。

1球待つのが定石、さらに点差を考えれば四球で塁を埋めることも必要な場面だ。

だが、岩本氏は打ちにいった佐藤輝が正解という。「バットを出さないとバットは出ない。佐藤のバットを出す勇気はすごく大きかった」と、指摘した。

この日、佐藤輝はそれまで3打席凡退。ノーヒットに終われば好調の打撃も止まりかねない。岩本氏は「4番のバットが得点の扉をこじ開けた」と称えた。

続く大山の二ゴロで1点差。岩本氏は「松本裕樹がフラついたわけじゃなく、タイガースが駆け引きの中で2点取った」と解説した。

1勝3敗と崖っぷちに追い込まれだが、佐藤輝の適時打は間違いなく第5戦に繋がった。