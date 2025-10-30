◇ワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ 6―1 ドジャース（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ブルージェイズが1993年以来32年ぶりの世界一へ王手をかけた。敵地で行われたワールドシリーズ（WS)第3戦でドジャースを6―1で破り、3勝2敗とした。第6戦は本拠トロントで31日（日本時間11月1日）に行われる。

初回に1番シュナイダーがド軍先発スネルの初球、2番ゲレロが2球目を叩いてソロ。WS史上初となる先頭打者からの2者連続本塁打で主導権を握ると、22歳の新人右腕イエサベージがキャリア最長となる7回を投げて3安打1失点。WSの新人記録を76年ぶりに更新する12奪三振の快投を演じた。打線は4、7、8回とチャンスを逃さずに追加点を挙げ、イエサベージを援護した。

まだ3―1だった6回にビッグプレーがあった。ド軍先頭打者の大谷翔平が、イエサベージの4球目のスライダーをとらえて右中間へ。打球速度117.3マイル（約188.8キロ）の強烈な打球だったが、右翼のバージャーが地面すれすれでダイビングキャッチ。第1戦でWS史上初の代打満塁本塁打を放った男が、守備でも新人を援護した。

バージャーは「本当に強烈な打球を打った。打球速度は117マイルだったから、外野では一瞬の出来事だった。しかも強いトップスピンがかかっていて、かなりフックしてたんだ。最初は後ろに抜かせないように前で止めようと思ってたけど、途中で“あ、捕れるかも”って気づいて、飛び込んだ」と振り返った。打撃でも2安打と活躍し「チーム全体が素晴らしかったと思う。打線の全員が何かしら貢献した。走者を進めたり、返したり、点を取ったり。チームとしてすごくいい形でプレーできたし、内容のある打席が多かった」と満足そうだった。

メジャー2年目の25歳だが、初の大舞台でも落ち着いてプレーしている。「とにかく楽しむこと、リラックスすることを意識してる。シーズンを通してずっと“楽しんでやろう”っていう雰囲気でやってきたから。あまり深刻に考えすぎないようにしてる」と話し、WSでも実践できている要因を「みんなの仲が凄く良くて、信頼し合ってるからこそリラックスしていられるんだと思う」と説明した。