サッカーの元日本代表DF槙野智章氏（38）が、30日までに更新されたYouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」にゲスト出演。将来的に日本代表監督就任への意思について語る場面があった。

この日、槙野氏がサンフレッチェ広島ジュニアユース時代からの“親友”でもある元日本代表の森脇良太氏とキャンプをしながら語り合うという企画が配信された。

森脇氏が「日本代表の監督はやってみたい？」と質問した。

現在、槙野氏は社会人サッカーチーム・品川CCの監督も務めているため「（将来的には）やりたいです」と回答。

「日本代表が2050年までにワールドカップで優勝することを目標として掲げているので、そこに向けてコミットしたい。海外から素晴らしい指導者もそうだし、上の世代にも素晴らしい指導者もいる。キャリアを積んでいく過程の中で、自分が相応しいと思ってもらえるように結果を残したい」と説明した。

さらに森脇氏は「日本代表監督になったらどんなサッカーをやりたいですか？」と問うと、槙野氏は「攻撃的サッカーをしたい」と即答。「魅せるサッカーをしながらも、勝つサッカーをしたい。自分も攻撃は好きだし、見てる人たちにも喜んでもらえるサッカーは点が取れるサッカーだから、そこが目標」と語った。