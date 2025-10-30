祖母がコツコツ貯めてきたタンス預金を見せてもらったら、ほとんどが「福沢諭吉」の一万円札でした。今後使えなくなる可能性はありますか？

旧紙幣って使えなくなるの？ 法的な「通用力」を確認

まず結論から言うと、過去に発行された紙幣（例えば肖像が「福沢諭吉」の一万円札なども含め）であっても、法令に基づく特別な措置が取られない限り「使えなくなる」ことはありません。

日本銀行法第46条第2項によれば、日本銀行券（紙幣）は「法貨として無制限に通用する」と規定されており、発行された紙幣は原則として通用力を失わないとされています。

具体的には、現在までに発行された56種類の銀行券のうち、特別な措置により通用力を失ったのは過去3回で、日本銀行によれば、戦後の新円切替や関東大震災後の焼失兌換券の整理などがその例です。したがって、今回の事例で祖母が貯めていた「福沢諭吉」の一万円札は、法的には現金として使える状態にあります。

ただし、銀行券の発行が終わって流通量が少なくなると、自動販売機やセルフレジなどで利用できなくなるケースもあるため、実際の支払い現場では“使いにくさ”を感じることはあるかもしれません。



タンス預金の一万円札が安心して使えるためのポイント

では、祖母がコツコツ貯めていた一万円札を今後安心して使うためにはどうすればよいのでしょうか。ここでは押さえておくべきポイントを整理します。

まず、どの“世代”のお札かを確認しましょう。肖像が「福沢諭吉」であっても、発行年度や券種（例：平成16年発行の“E一万円券”など）によって、自動販売機やセルフレジなどでの利用可否が異なる場合があります。ただし、日本銀行が有効としている券種であれば、法的には支払いに使用できます。

次に、自宅に保管している紙幣の劣化・汚損にも注意が必要です。極端に汚れていたり破れたりした紙幣は、店舗で受け取りを拒否されることや、銀行で交換を求められることがあります。日本銀行では汚損・破損した紙幣を無料で引き換える制度を設けています。

さらに、タンス預金として長期間眠らせておくこと自体もリスクがあります。例えば、盗難・火災などのリスクや、インフレによる実質価値の低下などです。紙幣としての額面は変わりませんが、時間の経過で「この一万円で買えるもの」が少なくなる可能性はあります。

「使えなくなるかもしれないからすぐに交換したほうがよいのでは？」とお考えになるかもしれませんが、現時点で旧紙幣が法的に無効になるという発表はありません。日本銀行も「新しい紙幣が発行されても、旧紙幣は引き続き使用できる」と明言しています。



使いにくさが生じるケースと安心のための対処法

しかし、「使える」とは言っても実際には“使いにくさ”が生じる場面もあります。特に、自動販売機やセルフレジなどでは旧紙幣を受け付けない、または読み取りができないケースがあります。そんな時は店員に相談したり、銀行で交換したりという方法が考えられます。

また、「旧紙幣＝価値が下がる」「すぐに新紙幣に替えなければならない」といった誤情報をもとに、偽の“紙幣交換詐欺”が報じられているため、注意が必要です。旧紙幣が使えなくなるという言葉を信じて、大金を譲渡してしまう事例もあります。

対処法として、祖母やご家族と一緒にその紙幣を銀行口座に入金しておくか、必要に応じて銀行窓口に相談するとよいでしょう。



まとめ

長年コツコツと貯めてきたタンス預金について、「旧紙幣のままだと今後使えなくなるのでは……」という不安を抱える方もいるでしょう。結論としては、紙幣には法的な使用期限が設けられておらず、正しく保管されていれば基本的に今後も支払いに使えます。

とはいえ、紙幣の状態や流通量など、実際の利用には“使いにくさ”が生じるケースも考えられます。また、タンス預金には災害などのリスクやインフレの影響も考えると、安心して活用するためには銀行預金や新紙幣への交換といった選択肢も検討すべきでしょう。

祖母の大切なタンス預金を安心して活用できるよう、実務的な対策をぜひご家族で話し合ってみてください。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー