岡田准一、割れないはずの生卵握って割った阿部寛は「超人だからね、あの人」
俳優の岡田准一（44歳）が、10月29日に放送されたバラエティ番組「ニノなのに」（TBS系）に出演。阿部寛について「超人だからね」と語った。
Netflix配信ドラマ「イクサガミ」に出演する岡田准一、伊藤英明、清原果耶、藤崎ゆみあ、玉木宏が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。同じく「イクサガミ」に出演する嵐・二宮和也と共に、スタジオで様々な検証を行うこととなった。
「イクサガミ」で最恐の剣豪を演じる阿部寛が、以前「ニノなのに」に出演したときのことについて、二宮が「楕円のものに同じ圧力をかけても割れない、という理屈で、生卵を握っても割れない、と検証をしましたけど、阿部さんは割りました」と話すと、岡田は「超人だからね、あの人」とコメント。
その後、「蓋が固くて開かない瓶を、手首にテーピングをすると握力が上がり開くようになる」という検証を行ったが、絶対開かないという瓶を岡田がそのまま開けてしまい検証失敗。新しい瓶で再検証するも、玉木もそのまま開けてしまい、二宮から「このチーム何やってんの！？」とツッコミが入った。
