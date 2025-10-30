◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）

枠順が１０月３０日、発表された。古馬と初対決となる今年のダービー２着馬・マスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は５枠７番となった。クリストフ・ルメール騎手との初コンビで、Ｇ１初制覇をもくろむ。

同じく初の古馬対決となる皐月賞馬・ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は６枠９番。古馬勢では昨年の２着馬タスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）が４枠５番、前走で宝塚記念を制したメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が８枠１３番に入った。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）コスモキュランダ 牡４ 津村 明秀 ５８・０

（２）アーバンシック 牡４ アレクシ・プーシャン ５８・０

（３）ジャスティンパレス 牡６ 団野 大成 ５８・０

（４）ソールオリエンス 牡５ 丹内 祐次 ５８・０

（５）タスティエーラ 牡５ ダミアン・レーン ５８・０

（６）ブレイディウェーグ 牝５ 戸崎 圭太 ５６・０

（７）マスカレードボール 牡３ クリストフ・ルメール ５６・０

（８）ホウオウビスケッツ 牡５ 岩田 康誠 ５８・０

（９）ミュージアムマイル 牡３ クリスチャン・デムーロ ５６・０

（１０）エコロヴァルツ 牡４ 三浦 皇成 ５８・０

（１１）シランケド 牝５ 横山 武史 ５６・０

（１２）セイウンハーデス 牡６ 菅原 明良 ５８・０

（１３）メイショウタバル 牡４ 武 豊 ５８・０

（１４）クイーンズウォーク 牝４ 川田 将雅 ５６・０