【ハセガワ：2026年1月新製品情報】 10月30日 公開

　ハセガワは、2026年1月発売予定の新製品情報を10月30日に公開した。

　ラインナップにはプラモデル「駄菓子屋のルーレットゲーム “UFOロボ グレンダイザー”」、「『首都高バトル×ハセガワ』 ニッサン スカイラインGT-R （BNR32） “プラモス”」やレジンキット「12リアルフィギュア コレクション No.45 “バニーコスプレ”」、「12たまごガールズ コレクション No.50 “ハク リンファ” （水着）」が登場する。

駄菓子屋のルーレットゲーム “UFOロボ グレンダイザー”

2026年1月31日ごろ 発売予定
価格：2,530円

「首都高バトル×ハセガワ」 ニッサン スカイラインGT-R （BNR32） “プラモス”

2026年2月4日ごろ 発売予定
価格：4,950円

12たまごガールズ コレクション No.50 “ハク リンファ” （水着）

2026年1月31日ごろ 発売予定
価格：5,500円

12リアルフィギュア コレクション No.45 “バニーコスプレ”

2026年2月4日ごろ 発売予定
価格：5,500円

(C)Go Nagai/DynamicPlanning　Illustration by Kazuhiro Ochi
(C)Genki