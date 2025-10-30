ハセガワ、2026年1月新製品情報を公開。「駄菓子屋のルーレットゲーム “UFOロボ グレンダイザー”」などが登場
【ハセガワ：2026年1月新製品情報】 10月30日 公開
(C)Go Nagai/DynamicPlanning Illustration by Kazuhiro Ochi
ハセガワは、2026年1月発売予定の新製品情報を10月30日に公開した。
ラインナップにはプラモデル「駄菓子屋のルーレットゲーム “UFOロボ グレンダイザー”」、「『首都高バトル×ハセガワ』 ニッサン スカイラインGT-R （BNR32） “プラモス”」やレジンキット「12リアルフィギュア コレクション No.45 “バニーコスプレ”」、「12たまごガールズ コレクション No.50 “ハク リンファ” （水着）」が登場する。
駄菓子屋のルーレットゲーム “UFOロボ グレンダイザー”
2026年1月31日ごろ 発売予定
価格：2,530円
「首都高バトル×ハセガワ」 ニッサン スカイラインGT-R （BNR32） “プラモス”
2026年2月4日ごろ 発売予定
価格：4,950円
12たまごガールズ コレクション No.50 “ハク リンファ” （水着）
2026年1月31日ごろ 発売予定
価格：5,500円
12リアルフィギュア コレクション No.45 “バニーコスプレ”
2026年2月4日ごろ 発売予定
価格：5,500円
(C)Genki