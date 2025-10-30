俳優の笠原紳司さん（51）が30日、自身のSNSを更新し、俳優の高宗歩未さん（32）と結婚したことを発表しました。

笠原さんはXに、連名の文章を投稿し「この度、笠原紳司と高宗歩未は、結婚しましたことを謹んでご報告させていただきます。また、ふたりの間には新しい命も授かりました」と報告。

さらに、「これからも皆様への感謝の気持ちを一番に、丁寧に仕事と向き合い、真摯（しんし）に精進を重ねてゆきます。皆様と明るい未来を歩んでいけるよう励んで参ります。温かく見守っていただけましたら幸いです」と心境も明かしています。

また、高宗さんは自身のXに「私のお腹の中には今小さな命が宿っております」とし、「結婚も母になる事も半ば諦めていた私が、まさかこの様なご報告を皆様にする日がくるなんてと、自分でも驚いております」と思いをつづっています。

事務所の公式サイトによると、笠原さんは2000年〜2001年にかけて放送されていた、スーパー戦隊シリーズ『未来戦隊タイムレンジャー』に出演。2016年には『GANTZ:0』で主演のモーションアクターを務めていました。一方、高宗さんは、舞台やミュージカルを中心に活動しています。