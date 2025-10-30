◇MLBワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ 6-1 ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースが日本時間30日に行われたワールドシリーズ第5戦に敗戦。ブルージェイズに世界一へ王手をかけられました。次戦は移動日を挟んだ同11月1日の第6戦。負けられないマウンドには山本由伸投手があがります。

山本投手は次戦に向けて「とにかく勝つことに集中。勝つだけだと目の前の試合に集中していつも通りのプレーをしたい」、「最高の準備をして100％の自分で挑めたら」と勝利への思いをくり返します。さらに2試合連続の完投が自信になったとしながらも「切り替えて、(次の試合は)全く違うものだと考えている。とにかくチームの勝利に貢献するだけなので集中してプレーするだけだなと思います」と語りました。

延長18回までもつれる攻防を見せた第3戦では、完投から中1日でブルペンに入り肩をつくる姿も見せていた山本投手。体の張りなどの影響は残っておらず、次戦へ向けて順調に準備を進められていることを明かします。

記者からは、ロバーツ監督が山本投手に対し“完投への強い意欲を感じる”と言及していたことについても質問が。この完投への意欲については「いいタイミングでいいコーチに出会ったり、出会いに恵まれた。いいタイミングで、いいことをたくさん学んできたので、そういうところが生きているのかなと思います」と語りました。

好調を見せるブルージェイズ投手陣を前に、ドジャース打線は直近2試合で2得点以下の敗戦。さらにドジャース投手陣にはエラーも相次ぎ、いずれも6失点を喫しています。2年連続の世界一へ、山本投手の好投に期待がかかります。