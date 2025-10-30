TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第5話が11月4日に放送予定です。

「鮎ちゃんは誰かに任せなくても大丈夫」ミナトと話した勝男は…

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。



（c）Natsuko Taniguchi/BUNKASHA

恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美を夏帆が演じ、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男を竹内涼真が演じます。

2人は大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが…プロポーズ直後に別れてしまい…。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディです。



火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（c）TBSスパークル／TBS

第5話あらすじ

ミナト（青木柚）が元カノ・関田（芋生悠）と会っているところを目撃し、浮気ではないかと動揺する鮎美（夏帆）。

しかし全く悪気のない様子のミナトは、鮎美が待つ家に関田を連れて帰ってきた挙句、一緒に飲もうと提案してくる始末。

しかもミナトは、鮎美が料理を作ってミナトの帰りを待つ中、スーパーでお惣菜を買って帰ってくるなどマイペースを崩す気配もなく、鮎美は悶々としてしまう。

一方、ミナトに鮎美を託すと決めたもののいまだ未練を捨てきれない勝男（竹内涼真）のもとを、地元の大分から兄・鷹広（塚本高史）が訪ねてくる。

そこで勝男は、いつでも自分より優秀で一人で何でも解決できる人だと思っていた鷹広の、ある苦悩に触れることに。

そして鷹広を励ますため、あることを思い付く。しかし、勝男のその思い付きに鮎美も巻き込まれていき…。

ーーー

＜番組概要＞

［タイトル ］ 火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』

［放送日時 ］ 2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜よる10:00〜10:57

［スタッフ］

製作：TBSスパークル、TBS

原作：谷口菜津子「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（ぶんか社「comicタント」連載）

脚本：安藤奎

プロデューサー：杉田彩佳、丸山いづみ

演出：伊東祥宏、福田亮介、尾本克宏

編成：関川友理

［出演者 ］夏帆、竹内涼真

中条あやみ、青木 柚、前原瑞樹、サーヤ（ラランド）、楽駆、杏花、池津祥子

菅原大吉

