¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÎÓÁÇ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶¦±é¤·¤¿Âç±Ç¥É¥é¥Þ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¼ù¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥Þ¥ÞÂÐÀèÀ¸¡¡ËÜÅö¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ª¤ê¤¿¤é¡¦¾Ð¡¡ÃçÎÉ¤·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¶¦±é¥¥ã¥¹¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÉñÂæ¤ÎÀßÄêÄÌ¤êÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤«¤é¡¢ÉñÂæ¸å¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ø¡Ä¡£2Ëç¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢½÷Í¥¤Î°ËÆ£¤«¤º¤¨(58)¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤º¤¨¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¡©¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï1984Ç¯¤«¤éÂç±Ç¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¡×¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡×¡ÖÆý»ÐËå¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ï¤Õ¤ê¸þ¤«¤Ê¤¤¡×(TBS)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£Âç±Ç¥É¥é¥Þ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£