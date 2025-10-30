◇NBA レイカーズ116ー115ウルブズ（2025年10月29日 ターゲットセンター）

レイカーズの八村塁（27）が29日（日本時間30日）の敵地ウルブズ戦に先発出場。豪快なワンハンドダンクを叩き込むなど4戦連続2桁得点となる17得点の躍動した。主力を欠いたチームは、1点ビハインドの最終Q残り6秒でオースティン・リーブスが試合を決めるブザービーターを決めて劇的勝利を飾った。

「このチームは今夜、本当に素晴らしい頑張りを見せてくれた。最高だ！みんな戻ってこい！」

劇的勝利に導いたオースティン・リーブスは、試合直後に叫んだ。

チームは主力を欠きながらもオースティン・リーブスを中心に前半からリードを奪った。後半もジェイク・ラレイビアが大活躍。27得点をマークした。しかし相手の反撃を受けて、最終Q残り10秒で逆転を許した。逆転負けのピンチを救ったのは、やはりリーブスだ。1点ビハインドの残り6秒。トップからドライブイン。フリースロー付近からブザービーターショットを決めて劇的勝利を飾った。

試合後の会見では「最後は良いスクリーンがあって、ルディ・ゴベアの間をうまく割って抜けたんだ。リムまで完全には行けなかったが、良い位置に入ってフローターショットを打てた。今夜はあまりシュートを決められなかったけど、その1本はしっかり決められた」と劇的ショットを振り返った。

そして「多くの選手が負傷している中で、自分たちにとっての大きなアウェイ勝利だった。これは特別なこと。今夜、チームに貢献してくれた全員に感謝したい。チームメイト全員が支えてくれたんだ」と仲間たちに感謝。特に27得点を記録したラレイビアが27得点については「驚異的な活躍を見せてくれた。彼がリーグに入って以来、私が見た中で最高のバスケットボールのプレーだったと思う」と活躍を称えた。

ここ数試合は、チームのエースでもあるレブロン・ジェームズ、ルカ・ドンチッチが欠場。普段とは違う責任感もあったという。「身体的には少し大変ですが、自分はいつも精神的に、彼らをどう助けられるか考えています。彼らがいない場合でも同じです。自分のプレーの仕方や振る舞い方がまったく違うのです。絶対にイライラしてはいけません。その時はみんなが私を見ていました。そういう時は、自信を持って、仲間をしっかり引っ張っていかなければなりません。たしか私たちは10人くらいで、相手が連続得点を重ねていました。そういう状況で心が折れるのは簡単ですが、エネルギーと気持ちを高く保ち続けることが大切です」と説明した。