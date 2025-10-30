◇ドイツ杯2回戦 Bミュンヘン4―1ケルン（2025年10月29日 ドイツ・ケルン）

バイエルン・ミュンヘンが敵地で行われたケルンとのドイツ杯2回戦に4―1で快勝し、公式戦開幕14連勝を記録した。欧州5大リーグでは1992〜93年シーズンにACミラン（イタリア）が残した13連勝を上回った。

ドイツ1部で8戦負けなしの昨季リーグ王者は前半31分に先制を許したが、同36分にFWディアスが同点弾を決め、2分後にエースのFWケーンが勝ち越し弾。後半にもケーンが得点するなど2点を加えてリーグ8位の相手を突き放した。

絶好調のイングランド代表は全勝中の公式戦14試合に全て出場し、不発に終わったのはわずか2試合で22得点とゴールを量産。ドイツ1部12得点、欧州チャンピオンズリーグ（CL）5得点、ドイツ杯4得点と異なる3大会でいずれも得点ランク首位に立つ活躍でチームを引っ張っている。

この試合でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたストライカーは逆転勝利に「最初の30分は簡単ではなかった。リードを許したが（チームの）リアクションは良かった。ハーフタイム前に試合をコントロールできたことが重要だった」と満足げ。「後半は我々のスタイルをより効果的に実践できた。相手が疲れてきて開いたスペースを活用した。我々は良い状態にある。この感覚を維持して勝利のメンタリティーを持ち続けなければ」と訴えた。

Bミュンヘン14連勝の内訳はリーグ戦8試合、ドイツ・スーパー杯1試合、ドイツ2試合、欧州CL3試合。ACミランが開幕13連勝した際はリーグ戦6試合、イタリア・スーパー杯1試合、イタリア杯3試合、欧州CL3試合で記録を達成した。