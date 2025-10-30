一工薬、今期経常を16％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も20円増額

第一工業製薬 <4461> [東証Ｐ] が10月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比39.7％増の36億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の68億円→79億円(前期は57.3億円)に16.2％上方修正し、増益率が18.5％増→37.7％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比36.1％増の42.9億円に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の120円→140円(前期は100円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比38.2％増の19.1億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.9％→11.6％に大幅改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の業績予想につきましては、当中間連結会計期間の業績好調に加え、高付加価値品である『電子・情報』セグメントの電子材料の低誘電樹脂材料は引き続き好調に推移し、前期末に立ち上がった『環境・エネルギー』セグメントの電池用材料の負極用水系複合接着剤は第３四半期以降も大幅に伸長することから、各利益は前回発表値を上回る見込みとなりました。営業利益および経常利益につきましては、2025年７月29日に公表した業績予想においていずれも当社の過去最高値を更新すると見込んでおりましたが、業績が当初の想定を上回って推移していることからその更新幅はさらに拡大する見込みです。また、親会社株主に帰属する当期純利益についても、今回の修正により過去最高値を更新する見込みとなっております。



配当については、将来の事業展開に必要な内部留保との整合を図りつつ、株主のみなさまへの長期的かつ安定的な配当を維持することを基本方針としています。通期連結の業績は前回の発表値を上回り、各利益は過去最高益を大幅に更新する見込みです。また、2025年４月からスタートする新中期経営計画「SMART 2030」の１年目の計画値に対しても、各利益は大幅に上回る見込みとなります。つきましては、2026年３月期の期末配当予想は１株当たり60円を予想しておりましたが、20円増額した80円とする予定です。これにより2026年３月期の年間配当金は、中間配当60円と合わせて１株当たり140円となる見込みです。※業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

