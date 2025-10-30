春はデトックスの季節！お風呂で体も心もすっきり浄化【その、しんどさは「季節ブルー」】

【春のセルフケア】デトックスを意識した入浴をする

春は、冬の間に体内に蓄積された老廃物や「邪気」を排出し、体をリフレッシュするデトックス（浄化）に最適な季節です。

冬は「陰」のエネルギーが強く、生命力が体内に深く潜む時期ですが、春になると「陽」のエネルギーが上昇し、体内の「気」が活発化。排出機能も高まります。

デトックス法でおすすめなのが入浴。体を温め、発汗を促すことで、体内のめぐりを改善し、老廃物の排出を促します。38～40度程度のぬるめのお湯にゆっくりと浸かることで、副交感神経が優位になり、心と体のリラックス効果も高まります。

湯船の中で軽く手足を動かしたり、お腹や手足を中心に優しくマッサージをしたりするのも良いでしょう。気の滞りを解消し、全身の血行を促進します。

おすすめは、気のめぐりを促す柑橘系の精油（ゆず、オレンジ、ベルガモットなど）や、血行促進効果のあるしょうがのスライスを湯に加えることです。これらの香りは、春に影響を受けやすい「肝」の気を穏やかにし、精神的なリラックス効果も高めます。

ただし、熱すぎるお湯や長時間の入浴は、陽の気を過度に消耗させる可能性もあるため、無理のない範囲で行うことが大切です。入浴を通して心と体のデトックスを意識し、春の陽の気を受け入れやすい体に整えましょう。

春のお風呂がデトックスに良いワケ

冬：陰のエネルギーが強い（生命力が体内に潜む）

春：陽のエネルギー上昇（体内の気が活性化）

老廃物や邪気を排出する機能が高まる

デトックスに最適！

発汗を促すなど体のめぐりを良くすることをしよう

『入浴』『軽めの運動（気功など）』『呼吸法』

【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄