米株価指数先物　時間外取引　再び下落、米中首脳会談はやや物足りない内容か

東京時間13:55現在

ダウ平均先物DEC 25月限 47712.00（-85.00 -0.18%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6914.00（-8.75 -0.13%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 26208.00（-54.50 -0.21%）



米株は時間外で乱高下。米中首脳会談終了とともに急落したが、その後トランプ氏がコメントしたことでプラス圏を回復した。ただ、再び下落。会談の内容に市場は物足りなさを感じているようだ。



トランプ氏は習氏との会談は「素晴らしい」ものであり、多くの重要な点について結論に達したと語った。中国がレアアース輸出規制強化を1年間延期する。中国が大量の大豆を直ちに購入することで合意。フェンタニル関税を即時発効で10％に引き下げた。台湾の話題は一切出なかったとしている。

