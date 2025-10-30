◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース１―６ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦となる本拠地・ブルージェイズ戦に敗れてＷＳ連覇に向けて崖っぷちに立たされた。３勝２敗としたブ軍は１９９３年以来３２年ぶり３度目のＷＳ制覇に王手をかけた。３０日（同３１日）の移動日を挟み、３１日（同１１月１日）の第６戦はトロント（カナダ）で行われる。

ブルージェイズの２２歳新人右腕イエサベージが、ＷＳ記録となる新人で１２奪三振など、７回３安打１失点無四球という歴史に残る快投を見せ、勝利の原動力となった。

「自分のカウントを作って、２ストライクに追い込んでからは、好きな球をどんどん投げられた」とイエサベージ。３回２死では大谷翔平に対し、外角低めのスプリットで膝をつかせる空振り三振を奪ったが「特別扱いはしていない。どの打者も同じように見ている。このレベルでは誰でもダメージを与えてくる打者ですから。あれもただの三振ですよ」とクールに語った。

シュナイダーとゲレロの初回先頭連発には「あれは本当にデカかった。彼らが試合の流れを作ってくれたおかげで、僕も序盤から落ち着いて投げられた」と感謝。７回を投げたのはメジャー最長どころかマイナーを含めてもプロ入り後最長イニングで昨年の東カロライナ大時代以来という。

シーズン当初は１Ａで観客は３００人前後。７か月後に世界最大の舞台で、大谷と勝負し、封じた。「まったく信じられない世界だよ。まるで映画のよう。ハリウッドでもこんな脚本は書けないと思う。こうしてこの場にいられること自体が、心からありがたい」と喜びをかみしめていた。