◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース1―6ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦で投打振るわず完敗。対戦成績が2勝3敗となり、敵軍に世界一へ王手をかけられ崖っぷちに立たされた。

相手先発の新人右腕・イエサベージに3打席で2三振1死球に終わったフリーマンは「試合に入るとき、僕たちは攻める“ゾーン（コース）”を決めて臨む。今日の相手は、第1戦とはまるで正反対の投球だった」と第1戦の先発時とは様変わりしていたと指摘。「今夜の彼は完璧にコマンド（制球）を効かせていて、僕たちはそのゾーンで必死に食らいつこうとしたが、彼はストライクゾーンの下にスライダーやスプリットを決めてきて、それが第1戦との大きな違いだった。第1戦では彼には多くの投げ切れていないボールがあったが、今日はそれがまったくなかった。彼は本当に良い投球をした」と新人に脱帽するしかなかった。

そして「今日は初球からストライクを取ってきた。それが大きかった。先行されると打つのは本当に難しい」とカウントを有利に進められたと悔しがった。

見逃し三振、ニゴロと凡退が続いたマンシーも「非常にうまくコースを突いていた。それを試合を通して続けていて、付け入るスキを与えなかった」と完敗を認めた。