◇ワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ6―1ドジャース（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ア・リーグ覇者のブルージェイズが敵地で行われたワールドシリーズ（WS)第3戦でナ・リーグ王者ドジャースを6―1で破り、3勝2敗と世界一へ王手をかけた。試合開始直後に主導権を握る先頭打者本塁打を放ったデービス・シュナイダー外野手（26）が殊勲の一打を振り返った。

左腕スネル対策として、初戦以来のスタメンに起用されたシュナイダー。2度のサイ・ヤング賞受賞を誇る左腕の投球を1球で仕留めた。試合開始直後の初球、内角高めの直球をフルスイング。記念すべきポストシーズン初本塁打は貴重な先頭打者弾となった。「前回は速球を数球しか投げられなかったので、速球を狙っていました。特に先頭打者としては、少なくとも1球は来るだろうと思っていた」「速球を狙って、彼が真ん中に失投するのを願うだけです」。狙い澄ました一発だった。

続く2番の主砲ゲレロも2球目の内角直球を左翼スタンドへ放り込み、2試合連続本塁打。わずか3球で2点を挙げた。初回先頭打者から2者連続本塁打はWS史上初で、大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によるとポストシーズン（PS）を通じても2002年ア・リーグ地区シリーズ第3戦のアスレチックス以来史上2度目となった。

不動の1番打者の代役を見事に務めた。スプリンガーが延長18回の死闘となった第3戦で右脇腹を痛め途中交代。以降、出場はしていない。「ジョージはいつも、試合の先頭打者として初球の速球に備えろと説いています。ジョージは何年もそれをやってきていますし、アドバイスをもらえる時はもらわないと」。ポストシーズン歴代3位の通算23本塁打を記録しているリードオフマンの教えを忠実に遂行した。

32年ぶり世界一をかけ、戦う本拠での第6戦。相手は第2戦で4安打完投勝利を許した山本だ。「彼は本当に良い投手なので、次回、何をしてくるか分かりません。同じように投げてくるかもしれないし、違う投球をするかもしれません。でも、彼は本当に良い球を持っていますし、賢い投手です。序盤に彼を攻略し、球数を投げさせ、ブルペンを引っ張り出し、シーズンを通して先発投手に対してやってきたことをできればいいなと思います」。総力で強敵を打ち崩し、悲願に向けて突き進む。