今日もおつかれさま。へとへとの夜を救う【火曜日のおかかチーズおにぎり】／疲れた人に夜食を届ける出前店2（1）
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。
■金曜日の天津飯
■天津飯
材料（1人分）
ごはん…1杯
かに風味かまぼこ…4本
卵…2個
塩・こしょう…各少々
サラダ油…大さじ1/2
万能ねぎ（小口切り）…適量
A 水…150ml
しょうゆ…大さじ1
砂糖…大さじ1
酢…大さじ1/2
顆粒鶏ガラスープの素…小さじ1
片栗粉…大さじ1/2
作り方
1. かに風味かまぼこはほぐす。
2. ボウルに卵を割り入れてほぐし、1、塩・こしょうを加えて混ぜる。
3. フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、2を流し入れ、箸で大きな円を描くように数回混ぜて丸く整える。固まってきたら裏返し、弱火で1分ほど焼いて、器に盛ったごはんにのせる。
4. フライパンをキッチンペーパーで軽く拭いてAを入れ、中火にかけて混ぜながら加熱する。とろみがついたら3にかけ、万能ねぎを散らす。
・ごはんの「1杯」は、丼・カレー・オムライスなどは200gくらい、おにぎり・お茶漬けなどは150〜180gくらいで、食べる量に合わせて調節してください。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店2』