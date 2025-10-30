【時計ワニとねこ】一騎打ち中のトラブル。ライバル同士が一緒に逃げ出した理由は？
【おむすびころりんなねこ】おむすびが転がった先、穴の中からかわいい声がして？／よっ！ねこむかしばなし（1）
ねこがいればみーんな幸せ！
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話など、みんな知ってる物語たちにかわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！
元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる！ ねこあるあるが満載の、WEBアニメ化もされる童話×癒やし系ねこまんがをお送りします。
※本記事はぱんだにあ著の書籍『よっ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆時計ワニとねこ
■◆元となったむかしばなし
ピーターパン
ウェンディはおとぎ話が好きな女の子で、その中でも特にピーターパンがお気に入りでした。そんなウェンディの元にピーターパンがティンカーベルを連れてやってきます。ウェンディと仲良くなったピーターパンは彼女の弟たちを引き連れ、ネバーランドへと案内しました。
ウェンディたちは妖精の粉を身にまとって空を飛んだり、ワニにかじられて片手が鉤爪になったフック船長と宝物を奪い合ったり、ピーターパンといろいろな冒険をしました。
ネバーランドから戻ってきたウェンディたちは、いつしかピーターパンや冒険の日々を忘れてしまいます。それから20年後、ピーターパンはウェンディの娘の前に現れたのでした。
著＝ぱんだにあ／『よっ！ねこむかしばなし』