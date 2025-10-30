ラクスルが３日ぶり反発、ビジュアルコミュニケーションプラットフォームの「Ｃａｎｖａ」と連携 ラクスルが３日ぶり反発、ビジュアルコミュニケーションプラットフォームの「Ｃａｎｖａ」と連携

ラクスル<4384.T>が３日ぶりに反発している。この日、世界中で利用されているビジュアルコミュニケーションとデザインのためのプラットフォーム「Ｃａｎｖａ」を展開するオーストラリアのキャンバ社と、日本市場における戦略的パートナーシップ契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



今回のパートナーシップ契約締結により、「Ｃａｎｖａ」上で作成したデザインを、そのままラクスルの強みである高品質・低価格・短納期の印刷サービスに直結することで、名刺、チラシ、ポスター、パンフレット、ノベルティ、アパレルなど多様な印刷ニーズに対応できるようになるほか、ラクスル上から「Ｃａｎｖａ」にシームレスに接続し、印刷、ダイレクトメール、エリアマーケティング、ＨＰ制作、デジタルマーケティングなど幅広いサービスをワンストップで利用できるようになるという。まずは名刺の連携からスタートし、チラシ、冊子などさまざまな商品で順次連携していくとしている。



