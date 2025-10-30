¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¤Ä¤¤¤Ë´Ú¹ñ¤Î¡È¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡É·úÂ¤¤ò¾µÇ§¡¡4¥«·î¤âÌÂµÜÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ´Ú´ØÀÇ¶¨µÄ¤ÎÉñÂæÎ¢
4¥«·î´Ö¤âÌÂµÜÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ´ÚÎ¾¹ñ¤Î´ØÀÇ¶¨µÄ¤È¤¤¤¦¡È¹â¼¡ÊýÄø¼°¡É¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë²ò¤«¤ì¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û½é¤á¤Æ»î¤µ¤ì¤ëÍûºßÌÀ¤Î³°¸ò¼êÏÓ
Î¾¹ñ¤Î¼çÍ×¤ÊÁèÅÀ¤À¤Ã¤¿¡ÂÐÊÆÅê»ñ¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¶â»Ù½Ð¤ò2000²¯¥É¥ë¡ÊÌó30Ãû±ß¡Ë¤ËÄê¤á¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Ç¯´Ö¾å¸Â¤ò200²¯¥É¥ë¡ÊÌó3Ãû±ß¡Ë¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¢¹ñËÉÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤«¤é¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï·úÂ¤¤Îµö²Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡££ÊÆ´Ú´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Î¾¹ñ¤ÏÂ¤Á¥¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×Ê¬Ìî¤ÇÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢Æ±ÌÁ´Ø·¸¤ò¤è¤ê·ø¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
²ñÃÌÄ¾Á°¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡ÈÂ©µÍ¤Þ¤ëç±Ãå¾õÂÖ¡É¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ²ò¤±¤¿¤Î¤«¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¡È87Ê¬´Ö¡É¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¡Ö¼ê¤´¤ï¤¤¸ò¾Ä¿Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡¢»º¶ÈÄÌ¾¦»ñ¸»Éô¤Î¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¡¥óÄ¹´±¤é³°¸ò¡¦ÄÌ¾¦Åö¶É¤ÎÅØÎÏ¤â¸÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¯¼£·÷¤Ç¤âº£²ó¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤òÌä¤ï¤º¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¸ò¾Ä¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡È87Ê¬´Ö¡É¤ÇÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ
ÊÆ´ÚÎ¾À¯ÉÜ¤Ï10·î29Æü¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áí³Û3500²¯¥É¥ë¡ÊÌó53Ãû±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ·×²è¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢2000²¯¥É¥ë¤ò¸½¶â¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë°ìÊý¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î°ÂÄê¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯´Ö200²¯¥É¥ë¤Î¾å¸Â¤òÀß¤±¤¿¡£
Â¤Á¥¶ÈÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¡Ê1500²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¡Ë¤Ï¡ÖMASGA¡ÊMake Alliance Stronger Great Again¡Ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¡¢µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤äÊÝ¾Ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñÀ½¼«Æ°¼Ö¤Î´ØÀÇ¤Ï25¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¡¢°åÌôÉÊ¡¦ÌÚºà¤Ê¤É¼çÍ×ÉÊÌÜ¤ÏºÇ·Ã¹ñÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ò¾ÄÆâÍÆ¤Ï¡¢ÂÐÊÆÅê»ñ³ÈÂç¤È°ÙÂØ°ÂÄê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¡ÈÀÞÃï°Æ¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÀâÌÀ¤À¡£
¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ü¥àÂçÅýÎÎ¼¼À¯ºö¼¼Ä¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î5500²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¶âÍ»¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÈÅê»ñ¹½Â¤¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÏÇ¯´Ö200²¯¥É¥ë¤Î¾å¸Â¤ÎÈÏ°Ï¤Ç»ö¶È¿ÊÄ½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹ñËÉÊ¬Ìî¤Ç¤âÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï30Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ú¹ñ¤Î¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï·úÂ¤¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Ï³ËÇ³ÎÁ¤Î°·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ¾ï·¿¤è¤êÂ®ÅÙ¤¬2ÇÜ°Ê¾åÂ®¤¯¡¢Àø¹Ò»þ´Ö¤âÄ¹¤¤¤¿¤á¡¢ÂÐÀø¿å´ÏºîÀïÇ½ÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Ï¡Ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤¬Çã¼ý¤·¤¿¡Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Â¤Á¥½ê¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯¸Ç¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤Î·èÄê¤Ï¡¢Á°Æü¤Î²ñÃÌ¤ÇÍûÂçÅýÎÎ¤¬¸¶»ÒÎÏÀø¿å´ÏÆ³Æþ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¸ø¤ËÄóµ¯¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£Åö»þ¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏËÉ±ÒÈñÌäÂê¤ò¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÉ±ÒÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤ò³Î¼Â¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀø¿å´ÏÇ³ÎÁ¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦·èÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡ÖÄ«Á¯È¾Åç¤Î³¤°è¤òËÉ±Ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¸º¤ë¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤¿¡£
Î¾¹ñ¼óÇ¾¤Ïº£²ó¤Î¸ò¾Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±ÌÁ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ÈÏ·Îý¤Ê¸ò¾Ä¿Í¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÉÂÖÅÙ¤È¡¢ÍûÂçÅýÎÎÆÃÍ¤Î¡È¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼Åª¤Êµ¤¼Á¡É¤¬¡¢¸ò¾Ä¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿·èÄêÅªÍ×°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤ÏÃ¤·Êý¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ÇÍûÂçÅýÎÎ¤ÈÂÐÏÃ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¯¸ø¼°ÈÕ»Á²ñ¤Ç¤â¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î²áÄø¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÍûÂçÅýÎÎ¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï³Î¤«¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º¤Æñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²æ¡¹¤Ï¶¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Î¶¦Æ±ÂÎ¡¢¹ñÌ±¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍ§¾ð¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡¢Í§¿Í¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎ©ÇÉ¤ÊÂçÅýÎÎ¤À¤¬¡¢Ä«Á¯È¾ÅçÌäÂê¤Î²ò·è¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢Îò»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÂçÅýÎÎ¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¾Î»¿¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ü¥àÂçÅýÎÎ¼¼À¯ºö¼¼Ä¹¤ä¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¡¥óÄ¹´±¤Ê¤É¡¢¸ò¾Ä¤Î¥¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤â¸÷¤Ã¤¿¡£¥¥à¼¼Ä¹¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï»º¶ÈÉô¤òÃæ¿´¤ËÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤È23²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë³ÕÎ½µé²ñÃÌ¤È¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¼ÂÌ³¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼ÂºÝ¡¢ÇÀ»ºÊª»Ô¾ì¤Î³«Êü¤äÂÐÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊý¼°¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ4¥«·î°Ê¾åÊ¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÈÇ¯200²¯¥É¥ë¾å¸Â¤ÎÊ¬³äÅê»ñ¡É¤È¤¤¤¦Êý¼°¤Ç°Õ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¡ÖÈó¾ï¤Ë¥¿¥Õ¤Ê¸ò¾Ä¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡È¼ê¤´¤í¤Ê¡ÉÁê¼ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡×¤ÈÈéÆù¸ò¤¸¤ê¤Ë¾Î¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£Í¿ÌîÅÞÌä¤ï¤º¹âÉ¾²Á
À¯³¦¤Ç¤âº£²ó¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ï¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¿ÅÞÂ¦¤Ç¤Ï¡ÖÍûÂçÅýÎÎ¤ÏËÜÅö¤Ë¸ÌÀ¤Ê¸ò¾Ä¿Í¤À¡£¸½¶âÁ°Ê§¤¤¤È¤¤¤¦°¾ò·ï¤Î´íµ¡¤òºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£³°¸ò¸ò¾Ä¤ÎÌÏÈÏ¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ëÎò»ËÅªÀ®²Ì¤À¡×¡Ê¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥ìÂåÉ½¡Ë¡¢¡Ö´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ø¤Î´õË¾¤ÈÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¼óÀÊÊóÆ»´±¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö²þ³×¿·ÅÞ¡×¤Î¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥¯ÂåÉ½¤â¡Öº£¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏºÇÁ±¤Ë¶á¤¤·ë²Ì¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤â¡Ö·ÐºÑÅªÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡×¤È´¿·Þ¤¹¤ëÈ¿±þ¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸ò¾ÄÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¹ÅÙº¹¤ò¼¨¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¼óÀÊÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤¸ò¾Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¤ÎGDP¤ÏÆüËÜ¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢½à´ð¼´ÄÌ²ß¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ÈÈæ¤Ù¡¢·ÐºÑ¡¦°ÙÂØ¤Îµ¬ÌÏ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÆÆü¸ò¾Ä¤È»÷¤¿¹½Â¤¤Ç¿Ê¤á¤¿ÅÀ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤¬¤¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¤Î²ñÃÌ·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¶âÅê»ñ¤Ï2000²¯¥É¥ë¡¢Ìó284Ãû¥¦¥©¥ó¤ËÃ£¤¹¤ë¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢À¯ÉÜ¤¬Åê»ñ¹½Â¤¤ò½Ì¾®¡¦ÏÄ¶Ê¤·¤Æ¹ñÌ±¤òµ½¤¤¤¿¤È¤ÎÈãÈ½¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Öº£²ó¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ï´ÚÊÆÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ÙÂØ»Ô¾ì¤ËÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¤ÎÉ¬Í×À¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«¸ÊÌ·½âÅª¤ÊÊÛÌÀ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Î¾¹ñ¤Ïº£²ó¤Î¶¨µÄ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¶¦Æ±Ê¸½ñ²½¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ü¥à¼¼Ä¹¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎMOU¡ÊÎ»²ò³Ð½ñ¡ËÀ©Äê¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê11·îÃæ¤Ë½èÍý¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤ÎÎ©¾ì¤À¡£
¥¥à¼¼Ä¹¤Ï¡Ö°ÂÊÝ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¡ÉºîÀ®¤Þ¤Ç2¡Á3Æü¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢ÄÌ¾¦Ê¬Ìî¤ÎMOU¤Ï¤Û¤ÜÊ¸°Æ¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¹ñ¤Î»º¶ÈÄÌ¾¦ÉôÄ¹´±¤¬½ðÌ¾¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËË¡Åª¼êÂ³¤¤ËÃå¼ê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
