カプセルコーヒーや専用コーヒーメーカーなどを販売し、“至福のコーヒー体験”を楽しむためのトータルサポートを提供するネスプレッソが、スターバックスと協業した新コレクション「スターバックス(R) by ネスプレッソ ヴァーチュオ」を2025年10月2日より発売中。

【写真】スターバックスでも人気の「パイクプレイス ロースト」(10カプセル入り/1512円)

本商品は、ネスプレッソが独自に開発した「セントリフュージョン(TM)(遠心力抽出法)」を用いた「ヴァーチュオ」システム向けのシリーズ。カプセルのふちについたバーコードから最適な抽出設定を自動で読み取ってくれるので、味わい深いコーヒーをボタン一つで淹れられる優れもの。

芳醇なアロマを放つ高品質なコーヒーを、やわらかい口あたりのクレマ(※)とともに味わえるのもポイントだ。今回は、本商品の豊富なラインナップを紹介。

※コーヒーを淹れた際にできるヘーゼルナッツ色の泡

ネスプレッソの「ヴァーチュオ」シリーズにスターバックスが仲間入り！


■自宅で気軽にスターバックスの味を堪能

「スターバックス by ネスプレッソ ヴァーチュオ」には、スターバックスで人気の「パイクプレイス(R) ロースト」、「エスプレッソ ロースト」、「カフェ ベロナ(R)」など、アラビカ種コーヒー豆100%を使用した5種がラインナップ。いつも店で注文しているお気に入りのコーヒーの味わいを、自宅で簡単に楽しむことができる。

ほのかにココアや煎ったナッツのような香りを感じるまろやかな「パイクプレイス ロースト」は、なめらかな口当たりが特徴。100%コロンビア産のコーヒー豆を使用したシングルオリジンコーヒーの「コロンビア」は、ふくよかなコクとみずみずしさ、ナッツのようなあと味が魅力だ。

シングルオリジンコーヒーの「コロンビア」(10カプセル入り/1620円)


また、「カフェ ベロナ」はローストの甘味とダークココアのような風味のバランスがよく、チョコレートと一緒に味わうとよりその甘味が引き立つのだとか。

チョコレートとのマリアージュもおすすめの「カフェ ベロナ」(10カプセル入り/1512円)


■ミルクとの相性を考えたフレーバーも

ミルクと相性抜群のラインナップも登場。「スターバックス ブロンド エスプレッソ ロースト」の穏やかな風味はミルクとの相性がよく、クラッシックなエスプレッソドリンクをよりなめらかにしてくれる。

ミルクでさらにおいしい「スターバックス ブロンド エスプレッソ ロースト」(10カプセル入り/1296円)


「エスプレッソ ロースト」は、1975年に初めて作られて以来変わることのない、フレーバープロファイルによる豊かな味わい。キャラメルのような風味があり、そのままでも、ミルクと合わせても楽しめる。

長年変わらないおいしさの「エスプレッソ ロースト」(10カプセル入り/1296円)


ネスプレッソで淹れる特別な一杯は、毎日のコーヒータイムを優雅にしてくれる。この冬は、お気に入りのスターバックスのコーヒーで身も心もあたたまろう。

