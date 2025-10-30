髙石あかり、ハンバート ハンバートら登場！NHK『わが心の大阪メロディー』出演者第2弾・企画・曲目発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月4日19時30分よりNHK総合で放送される『第25回 わが心の大阪メロディー』の出演者第2弾、企画、曲目が発表となった。

■ハンバート ハンバートが連続テレビ小説『ばけばけ』の舞台から主題歌を披露

放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』から、ヒロイン・松野トキ役を演じる高石あかり（メイン写真/「高」は、はしごだかが正式表記）、その夫となるレフカダ・ヘブン役のトミー・バストウ、“蛇と蛙”役の阿佐ヶ谷姉妹の出演が決定。ドラマ本編では観られない貴重な共演に注目だ。

そして『ばけばけ』の主題歌を手掛けたハンバート ハンバートが、ドラマの舞台・島根県松江市から「笑ったり転んだり」を披露する。『ばけばけ』を象徴する松江の美しい風景とともに楽しもう。

■ミャクミャク×NMB48×こっちのけんと、万博スペシャルパフォーマンス

大盛況のうちに幕を閉じた大阪・関西万博。その公式キャラクターとして多くのファンに愛されるミャクミャクが、『大阪メロディー』に登場。大阪・関西万博スペシャルサポーターを務めたNMB48、こっちのけんととスペシャルパフォーマンスを披露。『大阪メロディー』ならではの豪華コラボで“万博のレガシー”を未来へ繋げる。

■番組情報

NHK総合『第25回 わが心の大阪メロディー』

11/04（火）19:30～20:42

司会：今田耕司、ファーストサマーウイカ

出演：INI、相川七瀬、阿佐ヶ谷姉妹、NMB48、上沼恵美子、吉柳咲良、こっちのけんと、天童よしみ、長谷川きよし、ハンバート ハンバート、Little Glee Monster（※50音順）

ゲスト：高石あかり トミー・バストウ、ミャクミャク 他

指揮：青柳誠

演奏：2025大メロ楽団

合唱：大阪成蹊女子高等学校コーラス部、四天王寺高等学校コーラス部、兵庫県立神戸高等学校合唱部

※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信（放送後1週間）あり

◎曲目一覧 ※50音順

「愛の讃歌」長谷川きよし

「あんたの花道」天童よしみ

「大阪で生まれた女」ファーストサマーウイカ

「大阪ラプソディー」上沼恵美子

「買物ブギー」吉柳咲良

「君がいたから」INI

「君の瞳に恋してる」INI

「人生泣き笑い」上沼恵美子

「それもいいね」こっちのけんと＆ミャクミャクと仲間たち

「ダンシング・クイーン」Little Glee Monster

「繋ぎ歌～世界の国からこんにちは～」NMB48＆ミャクミャクと仲間たち

「道頓堀行進曲」阿佐ヶ谷姉妹

「なめとんか」天童よしみ

「美女と野獣」吉柳咲良＆こっちのけんと

「For Decades」Little Glee Monster

「夢見る少女じゃいられない～Sweet Emotion」相川七瀬

「笑ったり転んだり」ハンバート ハンバート

