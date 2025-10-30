髙石あかり、ハンバート ハンバートら登場！NHK『わが心の大阪メロディー』出演者第2弾・企画・曲目発表
11月4日19時30分よりNHK総合で放送される『第25回 わが心の大阪メロディー』の出演者第2弾、企画、曲目が発表となった。
■ハンバート ハンバートが連続テレビ小説『ばけばけ』の舞台から主題歌を披露
放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』から、ヒロイン・松野トキ役を演じる高石あかり（メイン写真/「高」は、はしごだかが正式表記）、その夫となるレフカダ・ヘブン役のトミー・バストウ、“蛇と蛙”役の阿佐ヶ谷姉妹の出演が決定。ドラマ本編では観られない貴重な共演に注目だ。
そして『ばけばけ』の主題歌を手掛けたハンバート ハンバートが、ドラマの舞台・島根県松江市から「笑ったり転んだり」を披露する。『ばけばけ』を象徴する松江の美しい風景とともに楽しもう。
■ミャクミャク×NMB48×こっちのけんと、万博スペシャルパフォーマンス
大盛況のうちに幕を閉じた大阪・関西万博。その公式キャラクターとして多くのファンに愛されるミャクミャクが、『大阪メロディー』に登場。大阪・関西万博スペシャルサポーターを務めたNMB48、こっちのけんととスペシャルパフォーマンスを披露。『大阪メロディー』ならではの豪華コラボで“万博のレガシー”を未来へ繋げる。
■番組情報
NHK総合『第25回 わが心の大阪メロディー』
11/04（火）19:30～20:42
司会：今田耕司、ファーストサマーウイカ
出演：INI、相川七瀬、阿佐ヶ谷姉妹、NMB48、上沼恵美子、吉柳咲良、こっちのけんと、天童よしみ、長谷川きよし、ハンバート ハンバート、Little Glee Monster（※50音順）
ゲスト：高石あかり トミー・バストウ、ミャクミャク 他
指揮：青柳誠
演奏：2025大メロ楽団
合唱：大阪成蹊女子高等学校コーラス部、四天王寺高等学校コーラス部、兵庫県立神戸高等学校合唱部
※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信（放送後1週間）あり
◎曲目一覧 ※50音順
「愛の讃歌」長谷川きよし
「あんたの花道」天童よしみ
「大阪で生まれた女」ファーストサマーウイカ
「大阪ラプソディー」上沼恵美子
「買物ブギー」吉柳咲良
「君がいたから」INI
「君の瞳に恋してる」INI
「人生泣き笑い」上沼恵美子
「それもいいね」こっちのけんと＆ミャクミャクと仲間たち
「ダンシング・クイーン」Little Glee Monster
「繋ぎ歌～世界の国からこんにちは～」NMB48＆ミャクミャクと仲間たち
「道頓堀行進曲」阿佐ヶ谷姉妹
「なめとんか」天童よしみ
「美女と野獣」吉柳咲良＆こっちのけんと
「For Decades」Little Glee Monster
「夢見る少女じゃいられない～Sweet Emotion」相川七瀬
「笑ったり転んだり」ハンバート ハンバート
