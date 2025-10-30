¸þ°æ¹¯Æó¤¬Éâ½êÈôµ®¤È¥¬¥Ã¥Á¥ê¸ªÁÈ¤ß¡ª¸þ°æ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¡¢º£¤Î¸åÇÚ¤Ï¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö³Ý¤±¹ç¤¤¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤ÈACEes¤ÎÉâ½êÈôµ®¤Î¸ªÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û¸þ°æ¹¯Æó¤ÈÉâ½êÈôµ®¤Î¥¬¥Ã¥Á¥ê¸ªÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¢£¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¥¯¥¤¥º ¥ß¥é¥¯¥ë9¡Ù¤Ç¶¦±é¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«
¸þ°æ¤ÈÉâ½ê¤Ï10·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¥¯¥¤¥º ¥ß¥é¥¯¥ë9¡Ù2»þ´ÖSP¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢Éâ½ê¤¬¥¯¥¤¥º¤Î²óÅúÀÊ¤ËºÂ¤ê¡È9¡É¤ò¼ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤±¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸þ°æ¤¬Éâ½ê¤Î¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢Éâ½ê¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤¹¤ë¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¡ÊÈÖÁÈ¤Ç¤Î¡Ë¤Õ¤¿¤ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤µ¤é¤Ë¸þ°æ¥½¥í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤È¤ÎW¼ç±é±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¸þ°æ¤ÈÉâ½ê¤¬¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¡£¸þ°æ¤ÏÉâ½ê¤ò¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¡¢º£¤Î¸åÇÚ¤Ï¡ª¡×¤ÈÉâ½ê¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¡Ê¡©¡Ë¤Ê¥¯¥¤¥ºÌäÂê¤Ë²òÅú¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÉâ½ê¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¼ýÏ¿½ª¤ï¤Ã¤ÆÏ·¤±¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤«¤Ê¡×¤È¸þ°æ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡£
¸þ°æ¤Ï¥É¥Ä¤¯¿¶¤ê¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¡Ê¾Ð¤¤¤¹¤®¤Æ¡Ë¸ý³Ñ¤ò²¼¤²¤º¤Ë¤¤¤¿¤éÉ½¾ð¶Ú¤¬Èè¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¹ç¤¦¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£