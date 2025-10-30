BTS¥¸¥ó¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÌµÅ¨´¶ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¡£¥¢¥ó¥³ー¥ë¸ø±éÌÜÁ°¤Ç¡È¥¦¥Ã¥È¡É¤¬¶á¶·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
BTS¤ÎJIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Öwootteo¡Ê¥¦¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢JIN¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ËÎå¤àBTS¥¸¥ó③④¥¦¥Ã¥È¤òÉª³Ý¤Ë¤¹¤ëBTS¥¸¥ó
¢£¥½¥í¥³¥ó¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¸ø±é¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿BTS¥¸¥ó
wootteo¤Ï¡¢JIN¤¬2022Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿½é¤Î¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë¡ÖThe Astronaut¡×¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¡È±§Ãè¤ÎÊüÏ²¼Ô¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥¦¥Ã¥È¤Ï¡¢ÀÄ¤¤ÌÜ¤ò¤·¤¿Çò¤¯¤Æ´Ý¤¤±§Ãè¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢JIN¤Î¶á¶·¤òInstagram¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î29Æü¡¢¡Öº£Æü¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¥¸¥ó¡¡¤â¤¦¤¹¤°¸«¤ì¤ë¤è¡¡ÆóÆü¸å¤Ë²ñ¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È¡Ø#RUNSEOKJIN_EP.TOUR¡Ù¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¸ø±é¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿JIN¤Î¶á¶·¥·¥ç¥Ã¥È¡£JIN¤ÏGUCCI¡Ê¥°¥Ã¥Á¡Ë¤Î¥Ñー¥«ー¤Ë¡¢alo¡Ê¥¢¥íー¡Ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡¢Îý½¬¼¼¤Ç¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ëJIN¤Ï¤É¤ì¤â¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁá¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÌµÅ¨´¶ÈÝ¤á¤Ê¤¤¥Ñー¥«ーÃå¤Æ¤ë¥½¥¯¥¸¥ó¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤â¥¦¥Ã¥ÈÍÍ¤ËÂç´¶¼Õ¡×¡Ö¿¿·õ¤Ê´é¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢wootteo¤Ï10·î27Æü¤Ë¤â¥ê¥Ïー¥µ¥ëÃæ¤ÎJIN¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø#RUNSEOKJIN_EP.TOUR¡Ù¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¸ø±é¤Ï¡¢10·î31Æü¡¢11·î1Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£