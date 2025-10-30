日本テレビ水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』公式TikTokで、桜田ひよりとW主演を務めている佐野勇斗と、子役の阿部来叶が、M!LKの「イイじゃん」をダンスする動画が公開された。

【写真＆動画】佐野勇斗が来叶くんを後ろからハグしながら「イイじゃん」ダンスなど①～③

■フレームアウトしそうになる阿部をスッと戻す佐野の優しさにも注目

佐野は阿部の肩を組み、ふたりでニッコリ。サビがはじまる前に佐野は“いくよ？”と言うように阿部を見つめ、阿部もコクリと頷く。そして佐野は“あれ”の歌詞でカメラに寄ると、踊りながら一歩引いて阿部を前に出す。カメラからフレームアウトしそうになる阿部を、スッと戻す様子も。

途中からはバックハグしながらダンスしたり、阿部のほっぺをツンと触ったり。“so good”の歌詞では、阿部の手を持って一緒にダンス。ハイタッチして手を振り、顔を寄せ合って締め括った。

「勇斗くんメロメロだ」「来叶くんずっと笑顔」「ふたりともかわいすぎる」「やり取りに癒される」などといったファンの声が続々と到着している。

なおドラマ公式Instagramでは、佐野と阿部のオフショットも公開されている。

■阿部の手を持って一緒にダンスする佐野

■休憩中に畳の部屋で遊ぶ佐野＆阿部

■桜田ひよりが撮影した佐野＆阿部のにっこりツーショット