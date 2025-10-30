º´µ×´Ö¤Ï¿§¤Ã¤Ý¤¯µÜ´Ü¤Ï¥¥ê¥ê¤È¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¥Ú¥¢¥À¥ó¥¹¡ª¤ªÃãÌÜ¤Ê±©º¬¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤ä¿§¤Ã¤Ý¤¯ÊÉ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¯»Ñ¤â¡Ö¥À¥ó¥¹ºÇ¶¯¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ÈºÇ¸å¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¾Ð¡×
Snow Man¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æº´µ×´ÖÂç²ð¤ÈµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¿·¶Ê¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´µ×´Ö¤Ï¿§¤Ã¤Ý¤¯µÜ´Ü¤Ï¥¥ê¥ê¤È¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¥Ú¥¢¥À¥ó¥¹¤Ê¤É①～③
¢£¥é¥¹¥È¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ª¡©¤Þ¤Ç¸«¤É¤³¤íËþºÜ
¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¤Ï11·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëSnow Man¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÏÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ï¡ÖÅ·»È¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¸ø³«¡£º´µ×´Ö¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹ー¥Ä¡õ¥Ü¥¿¥ó¤ò¶»¸µ¤Þ¤Ç¤¢¤±¤¿ÊÁ¥·¥ã¥Ä¡¢µÜ´Ü¤Ï¸ª¤Ë¥¹¥«ー¥Õ¤ò¤«¤±¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢Çò¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¡£º´µ×´Ö¤¬Á°·¹¤·¤ÆÇØÃæ¤ËÅ·»È¤Î±©¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤µ¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢µÜ´Ü¤¬º´µ×´Ö¤ò¡ÖÅ·»È¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê»Ø¤¹¡£
¤½¤³¤«¤éº´µ×´Ö¤âÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÇÏÂ¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¸«»ö¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï°µ´¬¡£º´µ×´Ö¤Ï¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¡¢µÜ´Ü¤Ï¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÍÙ¤ë¡£
³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æ¬¤·¤¿¥°¥ëー¥ô´¶¤¢¤ëº´µ×´Ö¤Î¥À¥ó¥¹¤È¡¢ÌÜÀþ¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊµÜ´Ü¤ÎÀµ³Î¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¶¤ê¤Î¥Ôー¥¹¤ò¤ª¤í¤·¤¿¥Ýー¥º¤«¤é¡¢¾®µ¤Ì£¤è¤¤¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡ª¡©¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¾ì½ê¤ò¸òÂå¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£
º´µ×´Ö¤ÏÁ°·¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÁÆ¬¤ÎÅ·»È¤Î±©¥Ýー¥º¤ò¡£µÜ´Ü¤ÏÊÉ¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¯Å½¤ê¤Ä¤¤¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÖÉ÷¿ÀÍë¿À¤Î¥À¥ó¥¹ºÇ¶¯¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ÈºÇ¸å¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¾Ð¡×¡Ö´ÜÍÍ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ëÊÉ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤óËÜÊª¤ÎÅ·»È¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Ê¤ª¡¢´äËÜ¾È¡¦¸þ°æ¹¯Æó¤È¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡Ö°µº¤ÊÅ·»È¡×¤Ë¤Î¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£