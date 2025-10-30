ＪＣＲファ、上期経常が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上

ＪＣＲファーマ <4552> [東証Ｐ] が10月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は23.6億円の黒字(前年同期は16.2億円の赤字)に浮上し、通期計画の24億円に対する進捗率は98.4％に達し、5年平均の52.5％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益は0.3億円の黒字(前年同期は58.5億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は31.1億円の黒字(前年同期は13.6億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-5.2％→23.3％に急改善した。



