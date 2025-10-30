14時の日経平均は222円安の5万1084円、ＳＢＧが209.09円押し下げ 14時の日経平均は222円安の5万1084円、ＳＢＧが209.09円押し下げ

30日14時現在の日経平均株価は前日比222.90円（-0.43％）安の5万1084.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1115、値下がりは451、変わらずは45と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は209.09円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が78.39円、アドテスト <6857>が74.08円、ディスコ <6146>が36.03円、ソニーＧ <6758>が15.32円と続いている。



プラス寄与度トップはレーザーテク <6920>で、日経平均を67.34円押し上げている。次いで東エレク <8035>が38.38円、フジクラ <5803>が13.13円、ＮＥＣ <6701>が10.71円、住友電 <5802>が8.96円と続く。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、銀行、海運と続く。値下がり上位には陸運、情報・通信、機械が並んでいる。



※14時0分0秒時点



