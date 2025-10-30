29日（水）にセリエA第3節が行われ、男子日本代表キャプテンでアウトサイドヒッター（OH）の石川祐希が所属するペルージャがホームのパラ・バートンでパドヴァと対戦した。

開幕2連勝中のペルージャがここまで1勝1敗のパドヴァをホームに迎えた一戦。石川は開幕戦以来のスタメン出場となった。

試合は序盤からペルージャがリードを広げる展開になると、第1セット中盤にはオレフ・プロトニツキの5連続サービスエースが飛び出し早々にセットを奪う。第2セットも25-16でセットを奪うと、続く第3セットには再びプロトニツキのサーブが火を噴く。第3セットだけでまたも5本のサービスエースを奪い、独力でチームの勝利を引き寄せた。

3セットともスタートから出場した石川はアタック数10回で6得点をマーク。アタック決定率60%を記録し勝利に貢献した。

快勝で開幕3連勝を決めたペルージャ。別会場で昨季リーグ王者のトレンティーノが敗れたことで唯一の3連勝でリーグ首位に躍り出ている。

次戦の第4節では、日本時間11月3日（月）2時よりモデナとアウェイで対戦する。

■試合結果

ペルージャ 3-0 パドヴァ

第1セット 25-15

第2セット 25-16

第3セット 25-21