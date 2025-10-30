「ののちゃん」の愛称で親しまれている歌手の村方乃々佳さん(7歳)が、『「はじめてみる、キミがいる。」スタジオアリスで七五三 プレスイベント』に、妹の「ひーちゃん」こと日那乃さん(3歳1か月)と登壇しました。



【写真を見る】【 ののちゃん 】「友達100人できました！」小学校生活の充実ぶり明かす 妹・ひーちゃんと着物でおすまし登場





今回、「スタジオアリスの七五三応援大使」に任命された、ののちゃんとひーちゃん。ののちゃんは、自身で選んだ黄緑の着物を、ひーちゃんは黄色の着物を着付けられ、いつもより少しおすましした顔で登場しました。二人で“よろしくおねがいします”と可愛くしっかりご挨拶。









就任を記念してののちゃんが披露したのは、この日のためにたくさん練習してきたというスタジオアリスオリジナルの「七五三テーマソング」。身振り手振りも交えながら、元気いっぱい一生懸命歌ってくれる姿に、イベントに参加した大人たちはメロメロ。最後まで堂々と歌い上げ大きな拍手が沸きました。





今年、小学1年生になったののちゃん。学校と仕事の両立をするために“どんなことでも楽しむこと”を大切にしていると話しました。好きな科目は「生活」と「体育」と「図工」と「音楽」だそうで、“（学校は）友達に会えていっぱい遊べる。（友達が）100人！できました！”と、お友達のおかげで学校生活が充実していることを嬉しそうに明かしてくれました。







この日のイベントはおよそ1時間と、子どもにとっては長丁場の撮影。少し登場が遅れてしまった妹・ひーちゃんに、ののちゃんが「ここだよ」と指差ししてやさしくリードしたり、カメラマンがカメラ目線をお願いするも上を向いたり左右を向いたりとマイペースのひーちゃんに「あっちあっち」と教えたりする、頼もしいお姉さんとしての成長ぶりもみせてくれました。









全国に410店舗を展開する写真館「スタジオアリス」では、「はじめてみる、キミがいる。」をブランドタグラインにして、「七五三キャンペーン」を実施。七五三にちなんで7,530円で参加料・撮影・着付け・ヘアセット・衣装1着・アクリルウッドスタンド（写真付き）を提供する「七五三アリスデビュー」のほか、神社などでの出張撮影など様々なサービスを提供しています。

【担当：芸能情報ステーション】