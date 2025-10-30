¥Ýー¥é¥ó¥É¥êー¥°¤Î¥Ø¥¦¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÈ÷°ì¿¿¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«Àß¡ª
¡¡¥×¥ë¥¹¡¦¥êー¥¬¡Ê¥Ýー¥é¥ó¥É1Éô¡Ë¤Î¥Ø¥¦¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÈ÷°ì¿¿¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È÷¤Ï¥ê¥Ù¥í¤Ç¡¢ÂçÆ±Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÂçÆ±ÆÃ¼ì¹Ý¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿ー¡Ê¸½¡¦ÂçÆ±ÆÃ¼ì¹ÝÃÎÂ¿¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿ー¡Ë¤äÂçÊ¬»°¹¥¥ô¥¡¥¤¥»¥¢¥É¥éー¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤ØÆþÃÄ¡£2024-25¥·ー¥º¥ó¤ÏÀµ¥ê¥Ù¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥ÖÀ®¸ùÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡4·î¤ËÆ±¥Áー¥à¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥×¥ë¥¹¡¦¥êー¥¬¡Ê¥Ýー¥é¥ó¥É1Éô¡Ë¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¥Ø¥¦¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬È¯É½¡£¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Ç5¥õ·î´Ö¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó³«Àß¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTall¡×¡¢¡ÖVenti¡×¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Tall¤Ï·î³Û\2,200¡¢Venti¤Ï30Ì¾¸ÂÄê¤«¤ÄÀèÃå½ç¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê·î³Û\7,700¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤É¤Á¤é¤âÀÇ¹þ¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤Ï10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00¤«¤é³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
