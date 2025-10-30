キンプリ永瀬廉、自身のフェイスクッション持っているSTARTOタレント2人明かす「俺の顔がソファーに置いてあった」
【モデルプレス＝2025/10/30】King ＆ Princeの永瀬廉が10月29日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。自身のグッズを部屋に置いているSTARTO ENTERTAINMENT所属タレント2人を明かした。
【写真】キンプリ永瀬のフェイスクッション持つタレント「ガルアワ」サプライズ登場
11月15日、16日に「King & Princeとうちあげ花火2025」を開催するKing & Prince。それに先駆け、永瀬と高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）の顔がそれぞれプリントされたフェイスクッションなどのグッズが発売されており、昨年開催された「King & Princeとうちあげ花火」でも同様のフェイスクッションが販売された。
番組では、このフェイスクッションが話題に。永瀬は「1発目に『今年もフェイスクッション出せますよね？』って聞いたぐらい。あれはいい！あれは本当に毎年出したい」とクッションが気に入っていることを明かした。
そして「松田元太もまだあるみたいなんで」とTravis Japanの松田元太も持っており、「大吾ん家にもあったから。俺の顔がソファーに置いてあった」となにわ男子の西畑大吾の家にもあると笑いながら話した。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
◆永瀬廉、お気に入りのグッズを明かす
◆永瀬廉、自身のグッズを家のソファーに置いている友人とは
