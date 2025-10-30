【3COINSのバッグ】が優秀！「開け閉めがラクラク」「ドリンクホルダーもあり」だって！

ちょっとしたお出かけやお買い物にちょうどいいものがそろう【3COINS（スリーコインズ）】のバッグ。デザイン性だけでなく、使い勝手の良さにも注目したいところで、ポケット付きや大きめサイズなど、さまざまな用途に合わせて、機能が充実しているバッグが販売中です。 今回は、実用的な3COINSの優秀バッグをご紹介します。

プチプラとは思えない機能充実のサコッシュ

【3COINS】「マルチサコッシュ」\1,100（税込）

お出かけのときに便利に使えそうなサコッシュ。公式サイトに「開口部が巾着式なのでバッグの開け閉めが楽々」とあるように、必要なものをすぐに取り出せそうなのが嬉しいポイント。中には仕切りやポケットが充実していて、細かいものも整理しやすそう。さらに注目なのが、ケーブルを通せる小さな穴付きのデザイン。モバイルバッテリーをバッグに入れたまま充電しながらスマホを使えるので、外出時にも心強いバッグです。

普段使いも推し活もオッケーのきれいめバッグ

【3COINS】「推し活ショルダーBAG」\1,100（税込）

一見、上品なデザインのショルダーバッグ。実はバッグの背面に大きな透明ポケット付きで、推しのグッズを見せながら持ち歩ける仕様になっています。透明ポケットはファスナー付きなので中身が落ちる心配をせず、安心して収納できそう。表面を前にすればきれいめな印象で、通勤やお出かけにも活躍してくれそう。推し活にもデイリーにも使えそうな2WAYバッグです。

整理上手になれそうな大きめトート

【3COINS】「マルチ収納トートバッグ」\1,650（税込）

A4サイズがすっぽり入りそうな大きめトートバッグ。公式サイトによると、13.3インチのパソコンやA4サイズのノート、ファイルも収納できるサイズ感です。大容量バッグは中身が散らかりがちですが、公式サイトに「ポケットやドリンクホルダーがあり、整理整頓しやすい」とあるように、すっきり使えそう。シンプルなデザインがお仕事や通学にもぴったりで、デイリー使いに重宝しそうです。

これがあれば荷物が増えても安心

【3COINS】「お土産用折りたたみ大容量バッグ」\1,100（税込）

コンパクトに折りたたんで持ち歩ける軽量バッグ。メインバッグに入れておけば、急に荷物が増えたときに便利そうです。広げると高さ40㎝ × 幅50cm × マチ15㎝の荷物がしっかり入りそうなサイズ感で、旅行先でのお土産バッグとしても活躍しそう。さらにキャリーケースの持ち手に差し込める仕様になっているので、持ち運び中の落下防止に役立ちそう。お出かけのときに一つバッグに入れておくと頼りになりそうです。

