ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、温かみのある素材と色がオシャレな、ディズニーデザイン「ヌバック調ショルダーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ヌバック調ショルダーバッグ」チップ＆デール

© Disney

価格：6,990円（税込）

サイズ：約27（上部）×17×9.5cm

重さ：約380g

ショルダー調節可

ショルダーベルト長さ：最短約69cm〜最長約128cm

素材：合成皮革、合成繊維、ポリエステル

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ＆デール」デザインのショルダーバッグ。

ブラウン系の温かみのあるカラーが基調でコーディネートしやすく、横長デザインなのもポイントです！

ショルダーは長さ調節ができ、斜め掛けもOK◎

© Disney

「チップ」と「デール」が型押しされたワッペンもアクセントになっています。

型押しデザインなのでさりげなく、元気いっぱいな「チップ」と「デール」の姿にほっこり☆

© Disney

＜オープン時＞

フラップは手軽なマグネット開閉で、中にファスナーつきポケットが1つ、オープンポケットが2つ、

© Disney

外にファスナー付きポケットが1つ付いています。

ポケットが充実していて使いやすい！

© Disney

500mlのペットボトルもすっぽりと入ります。

© Disney

＜素材アップ＞

起毛感のあるヌバック調素材を使用。

配色の飾りベルトとショルダーベルトは合皮素材になっています。

肩掛けや斜め掛けで両手が開くので、おでかけ時に重宝しそう！

温かみのある素材と色がオシャレな、ディズニーデザイン「ヌバック調ショルダーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post チップ＆デールの型押し入り！ベルメゾン ディズニー「ヌバック調ショルダーバッグ」 appeared first on Dtimes.