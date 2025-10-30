チップ＆デールの型押し入り！ベルメゾン ディズニー「ヌバック調ショルダーバッグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、温かみのある素材と色がオシャレな、ディズニーデザイン「ヌバック調ショルダーバッグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ヌバック調ショルダーバッグ」チップ＆デール
© Disney
価格：6,990円（税込）
サイズ：約27（上部）×17×9.5cm
重さ：約380g
ショルダー調節可
ショルダーベルト長さ：最短約69cm〜最長約128cm
素材：合成皮革、合成繊維、ポリエステル
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「チップ＆デール」デザインのショルダーバッグ。
ブラウン系の温かみのあるカラーが基調でコーディネートしやすく、横長デザインなのもポイントです！
ショルダーは長さ調節ができ、斜め掛けもOK◎
© Disney
「チップ」と「デール」が型押しされたワッペンもアクセントになっています。
型押しデザインなのでさりげなく、元気いっぱいな「チップ」と「デール」の姿にほっこり☆
© Disney
＜オープン時＞
フラップは手軽なマグネット開閉で、中にファスナーつきポケットが1つ、オープンポケットが2つ、
© Disney
外にファスナー付きポケットが1つ付いています。
ポケットが充実していて使いやすい！
© Disney
500mlのペットボトルもすっぽりと入ります。
© Disney
＜素材アップ＞
起毛感のあるヌバック調素材を使用。
配色の飾りベルトとショルダーベルトは合皮素材になっています。
肩掛けや斜め掛けで両手が開くので、おでかけ時に重宝しそう！
温かみのある素材と色がオシャレな、ディズニーデザイン「ヌバック調ショルダーバッグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
