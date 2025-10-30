MBSラジオ『増田貴久・中丸雄一のますまるらじお』4年半の歴史に幕 新番組は増田の冠ラジオ
MBSラジオの新番組『増田貴久のスーパーオモシロラジオ』（毎週水曜 深1：00）が11月5日からスタートすることが、30日に公式Xで発表された。
【Xより】『増田貴久のスーパーオモシロラジオ』11月5日スタート ロゴも公開
2021年4月に放送スタートした『増田貴久・中丸雄一のますまるらじお』が29日深夜に最終回を迎えた。エンディングで増田貴久が「2021年から4年半やらせていただいて、（宮島）咲良ちゃんと一緒に3人を応援してくださってありがとうございました」と感謝。宮島咲良が公式Xの更新を案内した。
『増田貴久・中丸雄一のますまるらじお』を引き継いだ『増田貴久のスーパーオモシロラジオ【公式】』の公式Xで、11月5日深夜1時から放送が始まることを発表。「スーパーオモシロアイドル #NEWS の #増田貴久 が、トークでみなさんをHAPPYにします」と紹介した。
【Xより】『増田貴久のスーパーオモシロラジオ』11月5日スタート ロゴも公開
2021年4月に放送スタートした『増田貴久・中丸雄一のますまるらじお』が29日深夜に最終回を迎えた。エンディングで増田貴久が「2021年から4年半やらせていただいて、（宮島）咲良ちゃんと一緒に3人を応援してくださってありがとうございました」と感謝。宮島咲良が公式Xの更新を案内した。
『増田貴久・中丸雄一のますまるらじお』を引き継いだ『増田貴久のスーパーオモシロラジオ【公式】』の公式Xで、11月5日深夜1時から放送が始まることを発表。「スーパーオモシロアイドル #NEWS の #増田貴久 が、トークでみなさんをHAPPYにします」と紹介した。